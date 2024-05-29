Yaz sıcaklarında sağlığınızı korumanın yolları… Tuzlu ayran ve karpuzun gücü

Yaz aylarında sağlığınızı korumak için tuzlu ayran, bol su, sebze ve meyve tüketiminin önemine dikkat çeken Diyetisyen Merve Kodal, doğru beslenme alışkanlıklarının sağlık üzerindeki olumlu etkilerini vurguluyor. Yaz sıcaklarında sağlığınızı nasıl koruyabileceğinizi öğrenin.

Tuzlu ayran ve bol su tüketiminin önemi

Vücutta artan sıcaklık ve terleme sonucu kaybedilen minerallerin yerine konması gerektiğini vurgulayan Diyetisyen Kodal, tuzlu ayranın sodyum kaybını önlemede etkili olduğunu belirtti. Ayrıca, günlük 10-12 bardak su tüketiminin sıvı kaybını önlemek için gerekli olduğunu ifade etti. Serinlemek için gazlı ve asitli içecekler yerine süt, ayran ve taze sıkılmış meyve sularının tercih edilmesi öneriliyor.

Sebze ve meyve ile potasyum takviyesi

Kodal, yaz aylarında potasyum kaybını önlemek için bol sebze ve meyve tüketiminin önemini vurguluyor. Özellikle sıcak havalarda sağlığını korumak isteyenlerin, bu besinleri diyetlerine dahil etmeleri gerektiğini belirtti. Sebze ve meyvelerin yanı sıra, süt ürünleri de vücutta kaybedilen mineralleri geri kazanmak için ideal.

Besin zehirlenmelerine karşı önlemler

Yaz aylarında besinlerin daha çabuk bozulması, besin kaynaklı zehirlenme riskini artırıyor. Diyetisyen Merve Kodal, bu nedenle dışarıda ve açıkta satılan yiyeceklerden kaçınılmasını, çabuk bozulan gıdaların açıkta bekletilmemesini tavsiye ediyor. Besinlerin hijyenik şartlarda hazırlanması ve pişirilmesi, zehirlenme riskini azaltmak için önemli adımlardır.

Pişirme yöntemlerinin sağlığa etkisi

Yağlı ve hamurlu yiyeceklerin yaz aylarında tüketilmesinin yorgunluk ve baş ağrısına yol açabileceğini belirten Kodal, bu tür yiyeceklerden uzak durulmasını öneriyor. Kızartma yerine ızgara, buğulama, haşlama veya fırında pişirme yöntemlerinin tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor. Bu yöntemler, yiyeceklerin besin değerini koruyarak daha sağlıklı bir seçenek sunar.

Yazın sağlık problemlerini azaltmanın yolları

Yaz aylarında artan sıcaklık ve nem, çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilir. Diyetisyen Merve Kodal, bu dönemde beslenme düzeninde yapılacak değişikliklerin sağlık problemlerinin azalmasında etkili olacağını belirtiyor. Sıcaklık ve nem artışının olumsuz etkilerini en aza indirmek için beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi önemlidir.

Doğru beslenme ile sağlıklı yazlar

Yaz aylarında sağlıklı kalmak için tuzlu ayran, bol su, sebze ve meyve tüketiminin yanı sıra, besinlerin hijyenik hazırlanması ve doğru pişirme yöntemlerinin kullanılması gerekmektedir. Diyetisyen Merve Kodal'ın önerilerini dikkate alarak, yaz aylarında sağlığınızı koruyabilir ve sıcaklıkların getirdiği olumsuz etkilerden korunabilirsiniz.