- Asayiş

Bolu’da şiddetli yangın! 2 Samanlık ve odunluk küle döndü! Alevler havadan görüntülendi

Bolu'nun Bünüş köyünde çıkan yangında iki samanlık ve bir odunluk küle döndü. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu söndürüldü ve olay havadan görüntülendi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Bolu’da şiddetli yangın! 2 Samanlık ve odunluk küle döndü! Alevler havadan görüntülendi mask
Bolu’da şiddetli yangın! 2 Samanlık ve odunluk küle döndü! Alevler havadan görüntülendi
Bolu’da şiddetli yangın! 2 Samanlık ve odunluk küle döndü! Alevler havadan görüntülendi
+1
Haber albümü için resme tıklayın


Bünüş Köyü’nde Felaket: Yangın Havadan Görüntülendi

Bolu’nun Çaydurt bölgesinde bulunan Bünüş köyünde çıkan yangın, iki samanlık ve bir odunluğun alev alev yanarak küle dönmesine neden oldu. Yangının sabah saat 09.00 civarında başladığı bildirildi.

Bolu’da şiddetli yangın! 2 Samanlık ve odunluk küle döndü! Alevler havadan görüntülendi

Yangının Çıkış Nedeni Belirsiz

Edinilen bilgiye göre, yangın sabah saatlerinde samanlıkta henüz bilinmeyen bir sebeple başladı. Kısa sürede kontrolden çıkan alevler, hızla yayılarak yakındaki diğer samanlığa ve odunluğa sıçradı. Yangın ihbarı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapıldı ve olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve arazöz sevk edildi.

Bolu’da şiddetli yangın! 2 Samanlık ve odunluk küle döndü! Alevler havadan görüntülendi

İtfaiye Ekiplerinin Yoğun Çalışması

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin hızla büyümesi nedeniyle yangını kontrol altına almak için yoğun bir çalışma başlattı. Uzun uğraşlar sonucunda yangın söndürüldü. Ancak yangın, iki samanlık ve bir odunluğun tamamen yanarak küle dönmesine neden oldu.Bolu’da şiddetli yangın! 2 Samanlık ve odunluk küle döndü! Alevler havadan görüntülendi

Yangının Hava Görüntüleri Dikkat Çekti

Yangının şiddeti ve yayılma hızı, olayın havadan drone ile de görüntülenmesini sağladı. Yangının havadan çekilen görüntüleri, olayın ciddiyetini gözler önüne serdi. Yangın sonucunda üç ahşap yapı tamamen küle dönerken, çevrede maddi hasar meydana geldi. Yetkililer yangınla ilgili incelemeler başlattı.

29 May 2024 - 11:02 Bolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL