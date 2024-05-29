Bolu’da şiddetli yangın! 2 Samanlık ve odunluk küle döndü! Alevler havadan görüntülendi



Bünüş Köyü’nde Felaket: Yangın Havadan Görüntülendi

Bolu’nun Çaydurt bölgesinde bulunan Bünüş köyünde çıkan yangın, iki samanlık ve bir odunluğun alev alev yanarak küle dönmesine neden oldu. Yangının sabah saat 09.00 civarında başladığı bildirildi.

Yangının Çıkış Nedeni Belirsiz

Edinilen bilgiye göre, yangın sabah saatlerinde samanlıkta henüz bilinmeyen bir sebeple başladı. Kısa sürede kontrolden çıkan alevler, hızla yayılarak yakındaki diğer samanlığa ve odunluğa sıçradı. Yangın ihbarı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapıldı ve olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve arazöz sevk edildi.

İtfaiye Ekiplerinin Yoğun Çalışması

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin hızla büyümesi nedeniyle yangını kontrol altına almak için yoğun bir çalışma başlattı. Uzun uğraşlar sonucunda yangın söndürüldü. Ancak yangın, iki samanlık ve bir odunluğun tamamen yanarak küle dönmesine neden oldu.

Yangının Hava Görüntüleri Dikkat Çekti

Yangının şiddeti ve yayılma hızı, olayın havadan drone ile de görüntülenmesini sağladı. Yangının havadan çekilen görüntüleri, olayın ciddiyetini gözler önüne serdi. Yangın sonucunda üç ahşap yapı tamamen küle dönerken, çevrede maddi hasar meydana geldi. Yetkililer yangınla ilgili incelemeler başlattı.