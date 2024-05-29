Pınar Altuğ çıldırdı: 'Hepimiz kendimizden sorumluyuz!'

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medyada kendisine yapılan bir yoruma sert tepki gösterdi. Altuğ, yaşına ve görüşlerine yönelik yapılan eleştiriye, "Hepimiz kendimizden sorumluyuz değil mi? Üzmeyin kendinizi." şeklinde cevap verdi.

Sosyal Medyada Gergin Anlar

Takipçilerinin sık sık eleştirel yorumlar yapmasına alışık olan Pınar Altuğ, bu kez "Mezarda ne yapacaksınız acaba?" şeklindeki bir yoruma tepkisiz kalamadı. Ünlü oyuncu, kendisinden dokuz yaş küçük olan eşi Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdürüyor olmasına rağmen, bu tür yorumlarla sık sık karşılaşıyor. Altuğ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hayranlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

Eleştirilere Karşı Duruş

Altuğ, "Çocuklar Duymasın" dizisindeki Meltem karakteriyle hafızalara kazınmış bir isim. Uzun süredir ekranlarda olmamasına rağmen, katıldığı etkinliklerdeki pozlarını paylaşarak gündemde kalmayı başarıyor. Ancak bu kez gelen yorum, oyuncunun sabrını taşırdı. Altuğ, eleştiriye, "Sizin gibi insanlar gerçeği duymaktan o kadar çok korkuyor ki mezarda ne yapacaksınız acaba çok merak ediyorum bu açıklığınızla ve bu yaşta." ifadelerini kullanarak karşılık verdi.

Altuğ'dan Hayranlarına Mesaj

Pınar Altuğ, bu tür durumlarla nasıl başa çıkılacağını göstererek, her zaman kişisel sorumluluk alınması gerektiğini vurguladı. Oyuncu, takipçilerine ve eleştirenlere, kişisel mutluluklarını korumanın önemini hatırlattı ve "Üzmeyin kendinizi." diyerek herkesi daha anlayışlı olmaya davet etti.