29 May 2024 - 11:15- Gündem G:

Bolu’da Paris Olimpiyatlarına hazırlanan güreş milli takımının sporcuları ormanda yavru ayıyla karşılaştı!

Bolu Aladağlar'da Paris Olimpiyatlarına hazırlanan güreş milli takımı sporcuları, sabah antrenmanı sırasında ormanda yavru bir ayı ile karşılaştı. Sporcular, köpeklerin sıkıştırdığı yavru ayıyı kurtararak kampa getirdi. Ayının beslenmesi ve sağlık taraması yapıldıktan sonra, doğaya geri salındı.

İhlas Haber Ajansı
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Bolu’da Paris Olimpiyatlarına hazırlanan güreş milli takımının sporcuları ormanda yavru ayıyla karşılaştı! mask
Bolu’da Paris Olimpiyatlarına hazırlanan güreş milli takımının sporcuları ormanda yavru ayıyla karşılaştı!
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Köpeklerin Havlamasıyla Ortaya Çıkan Yavru Ayı

Güreş Milli Takımı, Bolu Aladağlar'da sabah antrenmanı için göl çevresinde 10 kilometrelik koşu yaparken, köpeklerin havlamasıyla dikkatlerini çekti. Köpeklerin ağacın kenarına sıkıştırdığı yavru ayıyı fark eden sporcular, ayıyı hemen alıp kampa getirdi. Kendi yemekleriyle yavru ayıyı besleyen milli güreşçiler, durumu yetkililere bildirdi. Orman ekipleri kısa sürede bölgeye gelerek yavru ayının sağlık taramasını yaptı.

Bolu’da Paris Olimpiyatlarına hazırlanan güreş milli takımının sporcuları ormanda yavru ayıyla karşılaştı!

Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Cenk İldem’den Açıklama

Güreş Milli Takımı Antrenörü Cenk İldem, olayla ilgili olarak, "Olimpiyat hazırlıkları için Bolu Aladağlar'da kamp yapıyoruz. Göl etrafından 10 kilometrelik koşumuz vardı. Koşu yaparken köpeklerin havladığını duyduk. Sese yaklaştığımızda, ağacın kenarına köpeklerin yavru ayıyı sıkıştırdığını gördük. Sporcularımız kayıtsız kalmadı, hemen kampa getirdik. Orman ekiplerini aradık, geldiler. Sağlıklı olduğunu gördük. Bir öğün bizimle yemek yedi. İyi olduğunu gördükten sonra doğal alanına bırakmaya karar verdik. Kampımızın maskotu oldu. Aldığımız yerin yakınlarına bıraktık. Güzel bir kaç saat geçirdik" dedi.
Bolu’da Paris Olimpiyatlarına hazırlanan güreş milli takımının sporcuları ormanda yavru ayıyla karşılaştı!

Ayının Doğaya Salınması

Sağlık kontrolleri tamamlanan yavru ayı, sporcuların ve orman ekiplerinin gözetiminde doğaya geri bırakıldı. Yavru ayının doğaya salınmasıyla birlikte, güreş milli takımı antrenmanlarına kaldıkları yerden devam etti.

29 May 2024 - 11:15 Bolu- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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