5 farklı ülkeden, 300 sporcu Bolu'ya geliyor!

Bolu, masa tenisi severleri büyük bir heyecanla beklenen bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Türkiye Masa Tenisi Federasyonu, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İstanbul Veteran Masa Tenisçileri Spor Kulübü Derneği'nin işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Veteran Masa Tenisi Turnuvası, 01-02 Haziran 2024 tarihlerinde Bolu'da gerçekleştirilecek.

300 sporcu, 5 farklı ülkeden Bolu'ya geliyor

Bolu'daki 3000 kişilik Spor Salonu, bu özel turnuvayı ağırlamak için gün sayıyor. Veteranlar kategorisinde düzenlenen bu uluslararası turnuva, 5 farklı ülkeden gelen 300 sporcuyu bir araya getiriyor. Masa tenisi severler, tecrübeli sporcuların kıyasıya mücadelesine tanıklık etme fırsatı bulacak.

İki gün sürecek masa tenisi şöleni

Turnuva, iki gün boyunca sürecek ve katılımcıları hem rekabetçi maçlar hem de dostluk atmosferi bekliyor. Sporcular, kendi yaş kategorilerinde kıyasıya mücadele ederek, uluslararası alanda kendilerini kanıtlama şansı bulacak. Ayrıca, turnuva boyunca çeşitli sosyal etkinlikler de düzenlenecek, böylece sporcular arası diyalog ve kültürel alışveriş teşvik edilecek.

Bolu spor turizmine katkı sağlıyor

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, bu tür uluslararası organizasyonlar, şehrin spor turizmine önemli katkılarda bulunuyor. Hem yerel ekonomiye canlılık kazandıran hem de Bolu'nun turistik değerini artıran etkinlikler, şehrin tanıtımına önemli ölçüde destek sağlıyor.