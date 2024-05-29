Hadise'ye mayolu 10. Yıl Marşı performansı İçin tepki yağdı!

Ünlü pop sanatçısı Hadise, sahne performanslarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son konserinde giydiği mayoyla 10. Yıl Marşı'nı söylemesi, sosyal medyada geniş çapta tepki topladı. İstanbul Beşiktaş'taki konserinde dikkat çeken bir performansa imza atan Hadise, cesur sahne kıyafetleriyle gündem olmaya devam ediyor.

Sahne Kıyafeti Tepki Çekti

Hadise, sahne şovlarında sık sık cesur kıyafet tercihleriyle dikkat çekerken, bu kez seçimi büyük bir tartışma yarattı. Türk bayrağını elinde sallayarak 10. Yıl Marşı'nı söyleyen sanatçı, bu performansıyla "saygısızlık" eleştirilerine maruz kaldı. Sosyal medya kullanıcıları, Hadise'nin bu tercihini konuşarak geniş çapta tepkilerini dile getirdi.

Hadise'den Performanslarına Devam

Hadise'nin konserlerine olan ilgi, her geçen gün artarken, sanatçı sahne performanslarıyla da hayranlarını heyecanlandırmayı başarıyor. Diyarbakır'daki konserinde halay çekmesiyle beğeni toplayan Hadise, bu kez farklı bir şekilde eleştirilerin odağında kaldı. Sanatçı, sahne aldığı her yerde farklı kıyafetler ve performanslarla adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

Hadise'nin bu son performansı, sahne kıyafetleri ve cesur sahne şovlarıyla gündeme gelmesine neden oldu. Sanatçının bu tarzda sahne alması, kimi zaman hayranları tarafından beğenilse de, bazen eleştirilere neden olabiliyor. Hadise, sanatını ifade ederken sınırları zorlamaya devam ederken, bu tür tepkilerle nasıl başa çıkacağı merak konusu.

Sosyal Medyada Hadise Rüzgarı

Hadise'nin konser performansları, özellikle sosyal medyada geniş yankı buluyor. Her performansıyla farklı bir tartışma başlatan sanatçı, bu kez de kıyafet seçimiyle gündemde. Sosyal medya kullanıcıları, Hadise'nin bu cesur tercihini çeşitli platformlarda tartışıyor.

Hadise'nin cesur sahne kıyafeti ve Türk bayrağı ile 10. Yıl Marşı'nı söylemesi, sosyal medyada tartışma yarattı. Sahnede cesaret ve performansıyla dikkat çeken Hadise, bu kez eleştirilerle karşı karşıya kaldı.