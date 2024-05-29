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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Ceren Benderlioğlu'ndan gündem yaratan açıklamalar

Ceren Benderlioğlu, öpüşme sahneleri ve oyunculuk kariyeri hakkında cesur açıklamalarda bulundu. Nişantaşı'nda görüntülenen ünlü oyuncu, yeni tiyatro projesi ve eşiyle ilişkisi hakkında konuştu.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Ceren Benderlioğlu'ndan gündem yaratan açıklamalar mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Ceren Benderlioğlu'ndan gündem yaratan açıklamalar
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Ceren Benderlioğlu'ndan gündem yaratan açıklamalar
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki performansıyla tanınan Ceren Benderlioğlu, son günlerde özellikle cesur sahneleriyle gündemde. Ünlü oyuncu, öpüşme sahneleri hakkında cesur açıklamalarda bulundu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Ceren Benderlioğlu'ndan gündem yaratan açıklamalar

Nişantaşı'nda Görüntülendi

Ceren Benderlioğlu, birçok popüler dizide rol almasının yanı sıra, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Son olarak Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Benderlioğlu, "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisindeki Ömür Façalı karakteri ile izleyicilerin beğenisini kazandı.Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Ceren Benderlioğlu'ndan gündem yaratan açıklamalar

Ekranlara Ara Verdikten Sonra Tiyatroya Yöneldi

Uzun bir süre televizyon ekranlarında başarılı işlere imza atan Benderlioğlu, "Yüzümü dinlendirmeye ve kendimi yenilemeye ihtiyacım vardı," diyerek neden tiyatroya yöneldiğini açıkladı. Yakında Hakan Karsak ile sahneye çıkacak olan Benderlioğlu, tiyatroda bir abi-kardeş ilişkisini canlandıracaklarını belirtti.Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Ceren Benderlioğlu'ndan gündem yaratan açıklamalar

Öpüşme Sahnelerine Yaklaşımı ve Eşinden Destek

Ceren Benderlioğlu, öpüşme sahneleri konusunda eşinin tepkisine de değindi. Eşiyle aralarında bu tür sahneler yüzünden bir kıskançlık problemi olmadığını vurgulayan Benderlioğlu, "Son projemde bu tür algıları yıkmak için cesur sahneler çektim. Kadın oyuncuların evlendikten sonra farklı algılandığını biliyorum, ama ben kiminle çalıştığıma ve senaryoya nasıl hizmet ettiğime bakarım," dedi.Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Ceren Benderlioğlu'ndan gündem yaratan açıklamalar

Benderlioğlu'nun bu açıklamaları, profesyonelliğini ve özel hayatındaki sağlam duruşunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Yeni projelerde de izleyicileri şaşırtmaya devam edeceği kesin.

# Medya, destek

29 May 2024 - 11:52 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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