Yanlış bilgilere dur dedi: Altay Spor Kulübü’nden altyapı açıklaması!

Altay Spor Kulübü, futbol altyapısı ve spor okulları hakkında çıkan yanlış ve yanıltıcı bilgilere dair resmi internet sitesinden bir açıklama yayımladı. Siyah-beyazlı kulüp, altyapıyı daha iyi bir hale getirmek için profesyonellerle iş birliği yaptıklarını belirtti. Trendyol 1. Lig’i 10 puanla 17. sırada tamamlayarak TFF 2. Lig’e düşen Altay, altyapı çalışmalarını hızlandırma kararı aldı.

Yanıltıcı bilgilere net yanıt

Son dönemde Altay altyapısı ve futbol spor okulları hakkında çeşitli söylentiler ortaya atıldı. Kulüp yönetimi, bu söylentilere yanıt vermek amacıyla yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

“Son günlerde altyapı futbol takımlarımız ve futbol spor okulu organizasyonlarımızla alakalı olarak bazı yanlış ya da yanıltıcı söylemler yapılmaktadır. Bilindiği üzere Akademi Ligleri henüz tamamlanmış olup futbol okullarımız ise mevcut sözleşme şartları içerisinde 30.06.2024 tarihine kadar rutin faaliyetlerine devam edecektir. Ayrıca; futbol altyapımızın daha iyi şartlara kavuşması için gerek camia içinden gerekse camia dışından profesyonellerle mevcut eksikleri gidermek, daha kaliteli eğitimle sporcu yetiştirmek için bilgi alışverişinde bulunulmaktadır. Bunların haricinde herhangi bir kişi ya da kurumla farklı kapsamlarda bir görüşme ya da anlaşma yapılmamıştır.”

Altyapı için profesyonel destek

Altay yönetimi, altyapının güçlendirilmesi amacıyla çeşitli profesyonellerle görüşmeler yaptığını belirtti. Bu görüşmelerin, mevcut eksiklikleri gidermek ve daha kaliteli bir eğitim sunmak için gerçekleştirildiği ifade edildi. Kulüp, bu çabaların yanı sıra herhangi bir kişi ya da kurumla farklı bir görüşme veya anlaşma yapılmadığını vurguladı.

Mevcut durum ve gelecek planları

Altyapının mevcut durumu hakkında da bilgi veren Altay, Akademi Ligleri’nin henüz tamamlandığını ve futbol okullarının mevcut sözleşme şartları çerçevesinde faaliyetlerine devam edeceğini duyurdu. 30 Haziran 2024 tarihine kadar futbol okullarının rutin çalışmalarına devam edeceği belirtilirken, altyapıyı daha iyi şartlara kavuşturmak için gerekli çalışmaların sürdüğü açıklandı.

Yanıltıcı bilgilerin önüne geçilmesi

Altay, yanlış ve yanıltıcı bilgilerin önüne geçmek adına düzenli bilgilendirmeler yapacağını ve taraftarlarının doğru bilgiye erişimini sağlayacağını belirtti. Kulüp, bu tür spekülasyonların altyapı çalışmalarına zarar vermemesi için ellerinden geleni yapacaklarını duyurdu.