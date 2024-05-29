2025 Rolls-Royce Cullinan yollarda! İşte lüks aracın fiyatı ve özellikleri neler?

Rolls-Royce'un Yeni Mucizesi: Cullinan Series II ile Tanışın

Rolls-Royce, dünyanın en prestijli otomobil markalarından biri olarak, yeni Cullinan Series II ile sahneye çıktı. Bu model, Cullinan'ı daha rafine ve zarif bir hale getirmek için yapılan bir yüz gerdirme operasyonunun sonucu. Cullinan, Rolls-Royce'un en çok satan modeli olduğundan, bu değişiklikler İngiliz markasının kârlılığı açısından büyük önem taşıyor.

Dış Tasarım: Yeni ve Etkileyici Detaylar

Cullinan Series II'nin ilk dikkat çeken özelliği, dış tasarımındaki yeniliklerdir. Ön ve arka fasiyalarda yapılan başarılı değişiklikler, Cullinan'a hem modern hem de klasik bir hava katıyor. Aydınlatılmış panteon ızgara, yeni ön tampon, yeniden işlenmiş farlar ve hafifçe yeniden profillenen yanlar ve arka uç, araca daha fazla varlık kazandırırken, aynı zamanda gözleri yormuyor. Yeniden işlenmiş egzoz çıkışları ve yeni ayna benzeri yüzey de bu yenilikler arasında yer alıyor. Son olarak, Cullinan artık 23 inçlik yeni yedi kollu tasarıma sahip jantlarla alınabiliyor. Bu jantlar, bir Rolls-Royce modelinde kullanılan en büyük jantlar olma özelliğini taşıyor.

Motor ve Performans: Gücün Zirvesi

Kaputun altında, Cullinan Series II mekanik olarak büyük bir değişiklik göstermiyor. Halen 6,75 litrelik çift turboşarjlı V12 motor kullanıyor. Bu motor, önceki modelde olduğu gibi 563 beygir gücü ve 663 lb-ft tork üretiyor ve bu gücü dört tekerleğe gönderiyor. Ayrıca, beygir gücünü 600 bg'ye çıkaran bir Black Badge versiyonu da bulunuyor.

İç Mekan: Lüks ve Teknoloji Bir Arada

Cullinan Series II'nin iç mekanı, ayrıntılarla dolu bir sanat eseri gibidir. Ön panel boyunca uzanan cam panel ve Spectre'nin bilgi-eğlence sistemini benimsemesi, iç mekana modern bir dokunuş katıyor. Yolcuların bakabileceği lazerle işlenmiş yeni bir panel ve Spirit of Ecstasy'nin minyatürleştirilmiş bir versiyonunu barındıran özel bir saat dolabı da dikkat çeken detaylar arasında.

Arka koltuklarda oturan yolcular, müziklerini ve TV şovlarını yayınlamak için kendi ekranlarına sahipler ve her birine özel kulaklıklarla bu keyfi sürdürebiliyorlar. Ayrıca, dışarıdaki gürültüyü tamamen izole etmek için kullanılabilecek 18 hoparlörlü, 1.400 watt'lık bir ses sistemi de mevcut.

Yeni Kumaş Seçenekleri: İnovasyon ve Konforun Zirvesi

Cullinan Series II, yeni bir kumaş koltuk kaplama seçeneği ile de dikkat çekiyor. Yeni Duality Twill bambu elyaflarından yapılan bu kaplama, bitirmek için 2,2 milyona kadar dikiş ve toplamda 11 mil kadar iplik içeriyor. Bu detay, Rolls-Royce'un sunabileceği özen düzeyini gösteriyor. Şirketin bu kumaşı geliştirmesi tam dört yıl sürdü.

Fiyat ve Değer: Yeni Cullinan'ın Maliyeti

Yeni Cullinan, önceki taban fiyatı olan 375.000 $'dan biraz daha pahalı. Ancak, yeni görünümü, yenilenen teknolojik arayüzü ve daha da gösterişli iç mekanı göz önüne alındığında, potansiyel alıcıların bu fiyat artışını önemsemeyeceğinden emin olabilirsiniz.

2025 Rolls-Royce Cullinan Series II'nin Değerlendirilmesi

2025 Rolls-Royce Cullinan Series II, hem dış hem de iç tasarımında yapılan yeniliklerle, motor performansındaki istikrarıyla ve lüks detaylara gösterilen özenle göz dolduruyor. Rolls-Royce, bu model ile lüks SUV segmentinde standartları bir kez daha belirliyor. Hem görsel olarak hem de teknik açıdan mükemmeliyet arayanlar için Cullinan Series II, benzersiz bir seçenek sunuyor.

Fiyat Yorumu

Yeni Cullinan, önceki taban fiyatı olan 375.000 $'dan biraz daha pahalı, ancak yeni görünümü, yenilenen teknolojik arayüzü ve daha da gösterişli iç mekanı göz önüne alındığında, potansiyel alıcıların bunu önemsediğinden şüphemiz yok.