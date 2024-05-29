2025 BMW 3 Serisi ilk bakış! Daha fazla güç, daha keskin şasi, yeni iç mekan! İşte dikkat çekici özellikleri fiyatı neler?

BMW'nin popüler kompakt lüks otomobili, meraklılara daha fazla güzellik ve performans sunuyor. 2025 model yılında, 3 Serisi yeni iç detaylar ve hafif bir makyajla karşımıza çıkıyor. Bu makyaj, sadece dış görünüşü değil, sürüş dinamiklerini de iyileştiriyor.

Fiyat ve Satış Tarihi

2025 BMW 3 Serisi, 330i için 46.675 dolardan başlayan fiyatlarla sunulacak ve Temmuz ayında satışa çıkacak. Bu fiyat, 2024 modelinden yaklaşık 1.200 dolar daha yüksek. M340i'nin başlangıç fiyatı ise 60.775 dolar. Dört tekerlekten çekiş seçeneği (xDrive) ise fiyata 2.000 dolar ekliyor.

Performans ve Şasi Güncellemeleri

BMW, "Ultimate Driving Machine" mantrasını 2025 3 Serisi'nde daha da ileri taşıyor. Özellikle 2024 modelindeki aşırı sert sürüş sorunlarını çözmek amacıyla, 2025 modelinde şasi ayarlarını iyileştirdi. Arka amortisörlerin gövdeye daha sert bağlanması ve Comfort modunda daha hafif direksiyon gibi değişiklikler, sürüş konforunu artırıyor.

330i modeli, 255 beygir gücünü korurken torku 294 lb-ft'den 295 lb-ft'ye çıkıyor. M340i ise 386 beygir gücü ve 398 lb-ft tork sunarak, sırasıyla 4 hp ve 29 lb-ft artış gösteriyor. Her iki model de, sekiz ileri ZF otomatik şanzımanla gücü arka veya dört tekerleğe aktarıyor.

Yeni İç Tasarım

BMW, 2025 3 Serisi'nin iç mekanında da önemli değişiklikler yaptı. İki yeni direksiyon simidi tasarımı, aydınlatmalı düğmeler ve vites değiştirme kulakçıkları içeriyor. Yeni ahşap kaplamalar ve revize edilmiş gösterge paneli, merkezi havalandırma deliklerini çevreleyen seçilebilir renklerle dikkat çekiyor.

BMW, işletim sisteminin kullanımını daha kolay hale getirdiğini belirtiyor. Ancak, dokunmatik ekran ve ses entegrasyonunun, fiziksel düğme ve kontrollerin azalmasına yol açtığını söylüyor. Bu değişikliklerin kullanıcılar tarafından nasıl karşılanacağı merak konusu.

Dış Tasarım ve Yeni Renk Seçenekleri

BMW, 2025 3 Serisi'nin dış tasarımında da estetik yeniliklere yer verdi. Ön ve arka tamponlar daha şık hale gelirken, iki yeni renk seçeneği sunuluyor: Metalik Arktik Yarış Mavisi ve Metalik Vegas Kırmızısı. Ek ücret karşılığında Metalik Frozen Pure Grey ve Metalik Frozen Portimao Mavisi de seçenekler arasında.

330i'nin M Sport paketiyle birlikte tercih edilmesi durumunda, iki renkli 19 inç M alaşım jantlar veya çift kollu desenli Jet Siyah jantlar seçilebiliyor. Bu jantlar, M340i modellerinde standart olarak sunuluyor. Ayrıca, Y kollu tasarım BMW Bireysel seçeneği olarak tercih edilebiliyor.

Genel Değerlendirme

2025 BMW 3 Serisi, hem performans hem de konfor açısından önemli güncellemelerle geliyor. Şasi ayarları ve iç mekan değişiklikleri, sürüş deneyimini daha da iyileştiriyor. Bu güncellemeler, 3 Serisi'ni rakiplerinin önüne geçirecek mi, henüz bilinmiyor. Ancak, gerçek zamanlı test sürüşlerini sabırsızlıkla bekliyoruz.