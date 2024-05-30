30 Mayıs 2024 Bolu İş Kur İş İlanları, İşkur giriş ve işkur e şube’den başvurular başladı! Başvurular için son gün!

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İş arayan milyonlarca vatandaşımız Türkiye İş Kurumu İŞKUR’un e Şubesi’ne girerek iş aramaya başladı. 30 Mayıs 2024 tarihinde Türkiye’nin en büyük Kariyer kurumu olan İŞKUR’da yayımdan kaldırılacak olan son ilanları sizlerle paylaşıyoruz.

İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İŞKUR ilanlarına başvurmak için, İŞKUR giriş sayfasından ve İŞKUR e şube sayfasına girerek e devlet bilgilerinizi yazmanız gerekiyor. Ardından iş aramalarından bulunduğunuz ili seçerek İŞKUR iş ilanlarına rahatlıkla ulaşabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

SON BAŞVURU TARİHİ 30 Mayıs OLAN İŞ İLANLARI

ER ER GRUP DİNLENME TESİSLERİ TURİZM İNŞAAT TAŞIMACILIK VE S ANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Servis Elemanı (Garson)

ER ER GRUP DİNLENME TESİSLERİ TURİZM İNŞAAT TAŞIMACILIK VE S ANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Yemek Dağıtım Elemanı (Kepçeci)

DURKA NAKLİYAT DERİ GIDA TEMİZLİK OTOMOTİV İNŞAAT TAAHHÜT SA NAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Lojistik Operasyon Elemanı

ÖZOTO RADYATÖR NALBURİYE SINAİ VE TIB.GAZ.İMA.SAN.TİC.LTD.ŞT - Sınai ve Tıbbi Gazlar Üretim, Dolum ve Depolama Elemanı