Bolu’da okula giden liseli öğrencisi kıza tanımadığı kişi tarafından bıçaklı saldırı!



Bolu’da Lise Öğrencisi Kız Bıçaklı Saldırıda Yaralandı

Bolu’da lise öğrencisi G.A, okula giderken tanımadığı bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayarak yaralandı. Karaçayır Mahallesi’nde gerçekleşen olay, çevrede büyük bir paniğe yol açtı.

Öğle Yemeğinden Sonra Dehşet

İddiaya göre, öğle yemeğini yedikten sonra okula gitmek üzere evinden çıkan G.A, Karaçayır Mahallesi 3217. Sokak'ta kimliği belirsiz bir saldırganın bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırganın amacı ve kimliği henüz belirlenemedi.

Saldırganın Ardından Kaçış ve Yardım Çağrısı

Sol kolundan yaralanan G.A, hızla evinin bulunduğu siteye kaçarak ailesine haber verdi. Ailenin 112 Acil Servis ve polis ekiplerine yaptığı ihbar üzerine, bölgeye hızla sağlık ve emniyet güçleri sevk edildi. İlk müdahalesi ambulansta yapılan genç kız, olayın şokunu yaşarken, ailesine ve polise saldırıya uğradığı yeri gösterdi.

Polis Ekipleri Soruşturma Başlattı

Olay yerine intikal eden polis ekipleri, geniş çaplı bir soruşturma başlatarak delil toplama ve tanık ifadelerini alma sürecine girdi. Çevredeki güvenlik kameraları da incelenerek saldırganın kimliğinin belirlenmesine çalışılıyor.

Hastaneye Kaldırıldı

Yaralı genç kız, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan G.A'nın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.