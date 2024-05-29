29 May 2024 - 14:19- Ekonomi G:

2024'ün ilk yarısında, Gümüş, Altını sollayarak lider konuma yükseldi!

2024'ün başından itibaren gram altın yatırımcısına yaklaşık yüzde 25 getiri sağlarken, gram gümüş fiyatında ise yüzde 45'lik artış görüldü.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
2024'ün ilk yarısında, Gümüş, Altını sollayarak lider konuma yükseldi! mask
2024'ün ilk yarısında, Gümüş, Altını sollayarak lider konuma yükseldi!
Haber albümü için resme tıklayın

2024 yılı itibarıyla finansal piyasalarda altın ve gümüş yatırımcılarına önemli kazançlar sağladı. Belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak yatırım aracı olarak görülen altına son dönemde gümüş de eklendi. 2024 yılı başından itibaren gümüşteki artış altını geçti. 1 Ocak 2024 tarihinde 22 lira olan gümüşün gramı yaklaşık yüzde 45'lik artışla 32 liraya yükseldi. Gram altın ise bu süreçte bin 950 liradan yaklaşık yüzde 25'lik bir artışla 2 bin 450 lira seviyelerine yükseldi.

2024'ün ilk yarısında, Gümüş, Altını sollayarak lider konuma yükseldi!

İç piyasada altına olan taleple ilgili konuşan Kapalıçarşı esnafı Cihat Zeytun, ‘‘Altın şu anki seviyesinden daha yüksek seviyeleri görmüştü. Uzun vade bakıldığında altının hep kazandırdığını görüyoruz. Vatandaşlar daha çok işçilik olmayan altınları yatırım için tercih ediyor. Takı olarak da alınsa yatırım amaçlı da alınsa uzun vade de arttığını görüyoruz. Gümüş de aynı şekilde son 6 ay içinde yüzde 50'ye yakın getiri sağladı. Gümüş, yatırımcılar için külçe ya da daha küçük parçalar halinde satılıyor. 
2024'ün ilk yarısında, Gümüş, Altını sollayarak lider konuma yükseldi!

Gümüş de aynı altın gibi uzun vade değerlendirilmesi gereken bir yatırım aracı'' ifadelerini kullandı.

29 May 2024 - 14:19 - Ekonomi

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL