Boluspor Başkanı Savaş Abak sordu! Bolu halkı cevapladı: Boluspor sizin için ne anlam ifade ediyor?

2022 yılında göreve gelen Boluspor Başkanı Savaş Abak, Haziran sonunda yapılacak olağanüstü kongrede aday olmayacağını açıkladı. Başkan Abak, Boluspor’un, Bolulular’dan ve Bolulu iş insanlarından yeterli desteği göremediğini belirtti. Abak, Boluspor’un Bolulular için ne anlam ifade ettiğini merak ettiğini dile getirdi.

Bolu Gündem’den özel röportaj

Bolu İzzet Baysal Caddesi’nde Bolu Gündem Yayın Grubu olarak gerçekleştirdiğimiz röportajda Bolu halkına "Boluspor sizin için ne anlam ifade ediyor?" sorusu yönelttik. Yanıtlar oldukça çeşitliydi ve kimi zaman şok ediciydi.

Boluspor hak ettiği değeri görmüyor

Bir vatandaş, “Boluspor, bizim sevdiğimiz bir takım ama Boluspor hiçbir şeyi hak etmiyor. Boluspor'u tutuyoruz ama başımızdaki zenginler Boluspor'a sahip çıkmıyor” dedi.

İstanbul yalakası değil memleket sevdalısıyız

Genç bir vatandaş ise, “Boluspor, Bolulular için çok büyük anlam ifade ediyor. Biz İstanbul yalakası değil, memleket sevdalısıyız. Savaş Başkan çok güçlü savaştı. Bu kadarmış. Kaderimizde bu varmış, yapacak bir şey yok. Biz tribünlerde hep canlıydık, futbolcularımız bizim için savaştı, biz de onlar için destek verdik. Savaş Başkan ne düşünüyor ama biz destek verdiğimizi düşünüyorum” dedi.

Boluspor’u destekleyeceğime ant içerim

12 yaşından beri Boluspor tribünlerinde olan bir vatandaş, “Şu an 18 yaşındayım, 12 yaşından beri tribündeyim. Başkanımız Savaş Abak, eski borçlarımızı ödemek adına çok savaştı. Hiçbir yerden destek görmedik. Başkanımız da artık çok yoruldu, o yüzden bırakma gerekçesini doğru buluyorum. Savaş başkanı tekrardan başımızda görmek isteriz. Boluspor, babamın omzunda gitmiştim, 12 yaşında sevdamdır, aşkımdır. Zamanında gittiğim yerlerdir, ölene kadar Boluspor’u destekleyeceğime ant içerim” dedi.

Şike iddiaları ve güven sorunu

Geçmişte Boluspor altyapısında oynamış bir vatandaş ise, Boluspor’un geçmişte Adana maçında şike yaptığı ve Boluspor’un yöneticilerinin Karabük maçıyla ilgili iddialar yöneltti. "Benim Boluspor’a ve yönetenlere inancım yok. Ben Boluspor ve Bolu sevdalısıyım. Bu takımın bu noktaya getirilmesinde kimin emeği varsa yazıklar olsun. Desinler ki Adana Demirspor maçında şike yapılmadı. Ünlü iş adamı var, Boluspor’un ben şerefim adına yemin ederim, kaleciye ve forvete 100’er bin TL verildiğini kendi ağızıyla söyledi. Yapılan transferler ortada. Boluspor benim için bitmiştir” dedi.