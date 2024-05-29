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Fındık için tarihi toplantı! Milletvekilleri üreticilerin sorunlarını dinledi! Fındık üreticilerine müjde verildi!

Milletvekilleri, TBMM'de fındık üreticilerinin sorunlarını ve beklentilerini değerlendirdi. Fındık üretim ve ihracatını artırmaya yönelik stratejiler ele alındı. 2023'te 9 bin 730 ton fındık ihraç edildi.

İhlas Haber Ajansı
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Fındık için tarihi toplantı! Milletvekilleri üreticilerin sorunlarını dinledi! Fındık üreticilerine müjde verildi! mask
Fındık için tarihi toplantı! Milletvekilleri üreticilerin sorunlarını dinledi! Fındık üreticilerine müjde verildi!
Fındık için tarihi toplantı! Milletvekilleri üreticilerin sorunlarını dinledi! Fındık üreticilerine müjde verildi!
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Fındık Üreticilerine Müjde

Düzce'nin önemli tarım ürünlerinden biri olan fındık için, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) fındık üreten illerin milletvekilleri bir araya geldi. AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, toplantıda yaptığı açıklamada, "Fındık üreticilerimizi memnun edecek çalışmaları hayata geçirmenin gayretinde olacağız" dedi.

Fındık için tarihi toplantı! Milletvekilleri üreticilerin sorunlarını dinledi! Fındık üreticilerine müjde verildi!

Fındık Çalışma Grubu Toplandı

TBMM'de düzenlenen fındık çalışma grubu toplantısında, fındık üretimi ve ihracatıyla ilgili önemli konular masaya yatırıldı. Düzce gibi önemli fındık üreticisi olan illerin milletvekilleri, üreticilerin sorunları ve beklentileri üzerine yoğunlaştı. Toplantıda, fındık politikalarının geliştirilmesi, üretim süreçlerinin iyileştirilmesi ve ihracatın artırılması konuları tartışıldı.

Fındık Üreticilerinin Beklentileri

Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Bölgemizin geçim kaynaklarından olan fındıkla ilgili politikalarımızı masaya yatırdık, üretim ve ihracat süreci ile vatandaşlarımızın beklentilerini değerlendirdik. Bugüne kadar olduğu gibi fındık üreticilerimizi memnun edecek çalışmaları hayata geçirmenin gayretinde olacağız" dedi.

2023 Yılında Rekor Fındık İhracatı

Düzce'den Avrupa Birliği ülkelerine 2023 yılında yapılan 9 bin 730 ton iç fındık ihracatı, bölge ekonomisine önemli katkı sağladı. Bu ihracat rakamı, fındık üreticilerinin uluslararası pazarda ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu bir kez daha gösterdi.Fındık için tarihi toplantı! Milletvekilleri üreticilerin sorunlarını dinledi! Fındık üreticilerine müjde verildi!

Gelecek Planları

Toplantıda ayrıca, fındık üretiminde verimliliğin artırılması ve yeni pazarların keşfedilmesi yönünde stratejiler de ele alındı. Milletvekilleri, fındık üreticilerinin sorunlarına çözüm bulmak ve onların daha iyi şartlarda üretim yapmalarını sağlamak için gerekli adımları atacaklarını belirttiler.

# türkiye, uluslararası, düzce, avrupa

29 May 2024 - 14:58 Düzce- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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