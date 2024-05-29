Bolu, Mudurnu, Dörtdivan ve Yeniçağa’da helâl turizm için 5 yeni kaynak aranacak…

Bolu'da jeotermal kaynaklar için ihale detayları

Bolu İl Encümeni Başkanlığı, Bolu'nun Merkez ve Mudurnu ilçelerinde yer alan 3 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ile Dörtdivan ve Yeniçağa ilçelerinde bulunan jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsat sahaları için ihale düzenleyeceğini duyurdu. İhale, 11 Haziran Salı günü saat 14.00'te Bolu İl Encümeni toplantı salonunda gerçekleştirilecek ve açık teklif usulü ile yapılacak. Tahmini bedeller 300 bin lira ile 950 bin lira arasında değişirken, geçici teminat bedelleri 9 bin lira ile 28 bin lira arasında değişecek.

Helal turizmde TSE'nin öncü çalışmaları

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), helal turizm belgelendirmesinde öncü kuruluş olarak dikkat çekiyor. 2013 yılından bu yana helal belgelendirme faaliyetlerini sürdüren TSE, Ocak 2023'ten itibaren helal turizm alanında da belge vermeye başladı. TSE, Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) tarafından akredite edilerek, dünyada ilk kez SMIIC standartlarına göre helal turizm belgesi vermeye hak kazandı.

Helal turizm belgesi için gereken kriterler

TSE'nin helal turizm belgesi alabilmesi için konaklama tesislerinin belirli kriterleri karşılaması gerekiyor. Bu kriterler arasında mutfak ve restoranların helal standartlara uygunluğu, ibadethane ve mescit bulunması, ramazan ayında iftar ve sahur programları düzenlenmesi gibi unsurlar yer alıyor. Ayrıca, havuz, SPA ve hamam hizmetleri için ayrı alanların oluşturulması, odalarda kıble yönlendirmesi, taharet tesisatı, seccade ve Kur'an-ı Kerim bulunması gibi detaylar da önem arz ediyor.

Helal turizm pazarı hızla büyüyor

İslami kurallara uygun olarak gerçekleştirilen helal turizm, son dönemde pazar payını artırıyor. Türkiye, inanç turizmi, deniz-kum-güneş turizmi, yayla turizmi, kış turizmi, sağlık turizmi, termal turizm, spor turizmi ve gastronomi turizmi gibi farklı konseptlerde turist ağırlıyor. Helal turizm pazarı liderleri arasında Malezya, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri öne çıkarken, Suudi Arabistan, Katar, Endonezya, Ürdün ve Fas da bu alanda dikkat çekiyor.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedefleri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanında önemli adımlar attığını belirtiyor. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın (IRENA) yayımladığı kurulu güç istatistiklerinde Türkiye, yenilenebilir enerji alanında 11. sırada yer alıyor. Türkiye, güneş, rüzgar, hidrolik ve jeotermal kaynaklarını ekonomisine kazandırma hedefiyle hareket ediyor ve 2035'e kadar toplam 60 bin megavatlık yeni kurulu güce ulaşmayı hedefliyor.

Bakan Bayraktar'ın yenilenebilir enerji vizyonu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedeflerine adım adım yaklaştığını belirtiyor. Güneş ve rüzgar enerjisinin kurulu gücünün yıl sonunda 30 bin megavata, 2025'te ise 35 bin megavata ulaşacağını belirten Bayraktar, "Yenilenebilir kaynaklarla ürettiğimiz elektrik ile ithalatı önlüyor ve 2053 Net Sıfır Karbon hedefine yaklaşıyoruz" dedi.

Bolu'nun jeotermal kaynakları

Bolu'da gerçekleştirilecek jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ihaleleri, Türkiye'nin enerji stratejisine katkı sağlayacak önemli gelişmelerden biri olarak görülüyor. Bu projeler, ülkenin enerji bağımsızlığını artırırken, sürdürülebilir bir gelecek için de önemli adımlar atılmasını sağlayacak.