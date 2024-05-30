İstanbul'un havası satışta! Fiyatını gören Bolu havasının fiyatını merak ediyor

İstanbul’da turistlerin ilgisini çeken ve tartışmalara neden olan ilginç bir hediyelik eşya ortaya çıktı: İstanbul’un havası boş şişelerde altın fiyatına satılıyor. Bu ilginç ürün, turistler arasında popülerlik kazandı ve fiyatıyla dikkat çekti. Şu anda 12 euro yani yaklaşık 420 liraya satılan bu şişeler, duyanları şaşkına çeviriyor.

Hediyelik eşyalarda şaşırtıcı yenilik

Seyahat edenlerin hediyelik eşya alması adettendir. Ancak İstanbul’da satılan bu yeni hediyelik eşya, hem görünümü hem de fiyatıyla görenleri şaşkına çeviriyor. Özel olarak hazırlanmış şişelerde satılan ve 12 Euro’ya (420 TL) alıcı bulan İstanbul’un havası, içerik açısından boş olmasına rağmen büyük ilgi görüyor.

Muhabir Mahmut Keşan'ın yorumu

Gündem programında Zeliha Saraç ile konuşan muhabir Mahmut Keşan, bu hediyelik eşyayı anlatırken, bunun bir kandırmaca olduğunu dile getirdi. Keşan, satıcıya şişelerin içeriği hakkında sorular sorduğunda aldığı cevapların kendisini hayrete düşürdüğünü belirtti. Satıcı, şişelerin içinde sadece boş hava olduğunu ve hediyelik olarak tasarlandığını ifade etti.

İçeriği ne?

Şişelerin içerisinde nasıl bir koku olduğuna dair soruya, satıcı “Bu şişe boş, sadece hediyelik amaçlı tasarlandı” cevabını verdi. Mahmut Keşan, “Hangi ilçenin havası? Deniz mi, orman mı?” gibi sorularla bu ilginç hediyelik eşyayı sorgulamaya devam etti.

Zeliha Saraç'ın yorumu

Zeliha Saraç, bu fikri parlak bir buluş olarak değerlendirirken, kinayeli bir yorum yaptı. Saraç, “Bence biz İstanbul’un denizini satalım. En azından içinde dolu bir şey olur. İnsanlar yolunu buluyor” dedi. Saraç, bu tür ürünlerin ekonomik şartlar altında nasıl popüler olduğunu sorguladı ve 12 euro’ya satılmasının ilginç olduğunu belirtti.