Batı Karadeniz’de yaban hayatı alarm veriyor!  Hayvanları strese sokmayın!

Yaban hayatı tehlike altında! Dr. Muhsin Çoğal, Batı Karadeniz'de yaban hayvanlarının korunması gerektiğini ve ekosistemin dengede kalması için acil önlemler alınmasının şart olduğunu vurguluyor. Yaban hayvanlarını strese sokmadan, doğal yaşam alanlarını koruyarak destek olun

Yaban hayvanlarına müdahale etmeyin

Dr. Muhsin Çoğal, doğayla iç içe yaşayan bireylerin farkında olmadan yaban hayvanlarını strese soktuğunu belirtiyor. Özellikle üreme dönemlerinde yaban hayvanlarının rahatsız edilmemesi gerektiğini vurgulayan Çoğal, bu hayvanların sessiz ve gizli alanlara ihtiyaç duyduğunu ifade ediyor. Bu nedenle, doğada karşılaşılan yaban hayvanlarına temas etmeden uzaklaşmak en doğrusu.

Üreme dönemlerindeki tehlikeler

Doğada video ve fotoğraf çekimi yapmak, piknik yapmak veya ormanlarda çalışmak gibi aktiviteler sırasında yaban hayvanlarını korkutmanın, onların üreme dönemlerinde büyük strese yol açtığını belirten Çoğal, bu durumun ekolojik denge üzerinde ciddi etkileri olabileceğini vurguluyor. Yaban hayatının popülasyon dengesi bozulduğunda, doğada zincirleme etkiler ortaya çıkabiliyor.

Kaçak avlanma ekolojik dengeyi bozuyor

Kaçak avlanmanın ekolojik denge üzerindeki etkilerine dikkat çeken Dr. Çoğal, geçmişte kaçak avlanma nedeniyle nesli tükenme tehlikesi yaşayan “Anadolu Parsı” ve “kurt” gibi avcı popülasyonlarının azalmasının, “yaban domuzu” popülasyonunun artmasına neden olduğunu belirtiyor. Yaban domuzları, doğal yapıya ve tarım alanlarına ciddi zararlar verebiliyor.

Doğal yaşam alanlarının tahribatı

İnsanların doğayı bilinçsizce kullanmasının yaban hayatını tehdit ettiğini söyleyen Çoğal, doğal yaşam alanlarının her geçen gün tahrip edildiğini belirtiyor. Bitkiler ve yaban hayvanları, iklim değişikliklerine karşı hassas oldukları için bilinçsiz avlanma bu hassasiyeti daha da artırıyor.

Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı

Doğada yetişen yabani bitkilerin aşırı sömürülmesi, bu bitkilerle beslenen yaban türlerinin yaşam alanlarını olumsuz etkiliyor. Dr. Çoğal, mantar, kestane ve benzeri doğal ürünlerin ihtiyacımızdan fazla toplanmaması gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, yabani türlerin yakalanıp esaret altına alınmasının da büyük bir hata olduğunu belirtiyor.

Yasal düzenlemelere uymak önemli

Dr. Çoğal, birçok yaban türünün ulusal ve uluslararası mevzuatlarla koruma altında olduğunu ve bu türlerin avlanmasının veya toplanmasının yasak olduğunu belirtiyor. Bu türlerin yaşam alanlarını korumak için doğa koruma ve milli parklar ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın uyarılarına riayet edilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Araç kullanırken dikkatli olun

Yaban hayatı yoğun olan bölgelerde araç kullanırken dikkatli olunması gerektiğini hatırlatan Dr. Çoğal, özellikle yaban hayvanlarının üreme ve yavrulama dönemlerinde dikkatli sürüş yapılmasının hayati önem taşıdığını belirtiyor. Doğada yapılan aktivitelerin bu dönemlerde sınırlandırılması ve planlı yapılması gerektiğini vurguluyor.