SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için beklenen gün geldi, En düşük emekli maaşı 12.000 TL olacak

TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ilk dört ayı olan Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarının enflasyon farkını yüzde 18,72 olarak açıkladı. Bu açıklama, 16 milyondan fazla emeklinin merakla beklediği zam oranlarına ışık tuttu. TÜİK’in Mayıs ve Haziran aylarına ait verileri açıklamasıyla birlikte emekli maaşlarının yüzde 20-25 oranında artarak, en düşük emekli maaşının 12.000 TL'ye ulaşması bekleniyor. Mayıs ve Haziran aylarının verilerinin ise önümüzdeki aylarda açıklanması planlanıyor.

Refah payı hakkında bakan açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde basın mensuplarının "Emekliye refah payı gelir mi?" sorusuna yanıt verdi. Bakan Işıkhan, "Şu anda bunu konuşmak için çok erken. Bunun için Temmuz ayını bekleyelim," diyerek kesin bir karar verilmeden spekülasyon yapılmaması gerektiğini belirtti. Vatandaşlara, yetkililerden resmi bir açıklama gelmeden çıkan haberlere itibar etmemeleri konusunda uyardı.

Enflasyon ve enflasyon farkı nedir?

Enflasyon: Tüketilen ürünlerin fiyatlarının bir önceki aya ya da yıla göre artmasıdır. Enflasyon oranı, TÜİK tarafından belirlenen ürünlerin fiyatlarının artış oranıdır. Enflasyondan bahsedebilmek için fiyatlar genel düzeyinde sürekli bir artış olması gerekir.

Enflasyon Farkı: Enflasyonun beklenenden yüksek çıkması sonucunda çalışan ve emeklilere ödenen ek ücrettir. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında açıklanır ve 6 aylık enflasyon rakamları eklenir.

Refah payı nedir?

Refah payı, çalışanların enflasyon oranında zam almalarına rağmen olası kur ve fiyat dalgalanmalarından korunup mağdur olmamalarını sağlamak amacıyla uygulanan bir sistemdir. Genellikle memurlar, işçiler ve emekliler için maaşlarının enflasyon oranı düşüldükten sonra hesaplanarak uygulanır.



16 milyondan fazla SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin beklediği zam haberi nihayet geldi. TÜİK’in açıkladığı enflasyon farkı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın açıklamaları, Temmuz ayında emekli maaşlarında ciddi bir artış yaşanacağını gösteriyor. En düşük emekli maaşının 12.000 TL'ye yükselmesi beklenirken, emekliler için refah payı konusu ise Temmuz ayında netleşecek.