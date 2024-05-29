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Menemen Belediyesi'nde İşçi Kıyımı: 400 emekçi işsiz kaldı

Menemen Belediyesi'nde yaşanan işçi kıyımı, 400 emekçiyi işsiz bıraktı. Belediye yönetiminin aldığı bu karar, çalışanlar arasında büyük tepkiye yol açtı. İşçilerin direnişi ve talepleri haberimizde.

Arzu Sarı
Arzu Sarı Tüm Haberleri
Menemen Belediyesi'nde İşçi Kıyımı: 400 emekçi işsiz kaldı mask
Menemen Belediyesi'nde İşçi Kıyımı: 400 emekçi işsiz kaldı
Menemen Belediyesi'nde İşçi Kıyımı: 400 emekçi işsiz kaldı
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İşçi Kıyımı: 400 Emekçi İşsiz Kaldı

Menemen Belediyesi, işçi kıyımıyla gündemde. Belediye yönetiminin kararıyla 400 işçi işsiz kaldı. Bu gelişme, hem belediye çalışanları hem de kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Menemen Belediyesi'nde İşçi Kıyımı: 400 emekçi işsiz kaldı

İşçilerden Büyük Tepki

Kararın ardından, işçiler büyük bir tepki gösterdi. İşten çıkarılan 400 emekçi, belediye binası önünde toplanarak protesto düzenledi. Çalışanlar, işlerine geri dönmek için yetkililerden yardım talep etti.

Belediyeden Açıklama

Menemen Belediyesi yönetimi, kararın ekonomik gerekçelere dayandığını belirtti. Belediyeden yapılan açıklamada, bütçe açığının kapatılması amacıyla bu adımın atıldığı ifade edildi. Ancak işçiler, bu açıklamayı yeterli bulmadıklarını ve haklarını sonuna kadar savunacaklarını belirtti.Menemen Belediyesi'nde İşçi Kıyımı: 400 emekçi işsiz kaldı

Sendikaların Tavrı

İşçi sendikaları da duruma tepkisiz kalmadı. Sendika temsilcileri, işçilerin yanında olduklarını ve hukuki süreç başlatacaklarını açıkladı. Sendikalar, bu işten çıkarmaların haksız ve keyfi olduğunu savunuyor.

Gelecek Adımlar

İşçiler ve sendikalar, önümüzdeki günlerde çeşitli eylemler düzenleyeceklerini ve mücadelelerine devam edeceklerini belirttiler. Menemen Belediyesi'nde yaşanan bu işçi kıyımı, kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor.Menemen Belediyesi'nde İşçi Kıyımı: 400 emekçi işsiz kaldı

Menemen Belediyesi'nde yaşanan işçi kıyımı, 400 emekçinin işsiz kalmasına neden oldu. Belediye yönetimi, ekonomik gerekçelerle bu kararı aldıklarını belirtirken, işçiler ve sendikalar, haklarını savunmak için mücadeleye devam edeceklerini ifade ediyor. Bu gelişmeler, önümüzdeki günlerde de gündemde kalmaya devam edecek.

# belediye

29 May 2024 - 15:21 - Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

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