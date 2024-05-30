Olaylı Bolu Muhtarlar Derneği Kongresi gerçekleşti

Bolu Muhtarlar Derneği Genel Kurulu, aylardır süren tartışmaların ardından yeni başkanını seçmek üzere toplandı. Demirciler Köyü Muhtarı Aydın Özdoğan yeni başkan olurken, eski başkan Fikret Özen iddialara cevap verdi ve veda etti.

Yeni Başkan Aydın Özdoğan seçildi

Bolu Muhtarlar Derneği üyeleri, yeni başkanlarını seçmek için İl Özel İdaresi yemekhanesinde toplandı. Tek aday olan Demirciler Köyü Muhtarı Aydın Özdoğan, sandıktan çıkan isim oldu. Eski başkan Fikret Özen'in aday olmadığı seçimde 101 üyenin 65'i oy kullandı. Seçimin ardından Fikret Özen, hakkındaki iddiaları yanıtlayarak veda konuşması yaparken, yeni Başkan Aydın Özdoğan teşekkür konuşması yaptı.

Eski başkan iddialara yanıt verdi

Eski Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret Özen, konuşmasına hakkındaki yazılara tepki göstererek başladı. "31 Mart yerel seçimlerinden önce MHP İl Genel Meclisi Üyeliği adayı olarak sahalara çıktık. Gazeteler çok şey yazdı hakkımda. 'Şeytanın aklına gelmeyen Fikret Özen'in aklına geldi, taht oyunları' gibi. Benim taht oyunlarıyla işim olmaz. Kıymetli arkadaşlar, ben toplumda hep birlik ve beraberlikten yana oldum" sözleriyle basında hakkında çıkan haberlere cevap verdi.

Şok iddialar

Fikret Özen, konuşmasında şok iddialarda da bulundu. “Şimdi bu seçimde Çaydurt bölgesindeki muhtar arkadaşlarımız yok. Sebebi, bu görevleri bizden sonra taşısın dediğim bir kardeşimiz. 26 Şubat'ta genel kurul yapacaktık. Bu kardeşimiz seçimi kazanamayacağını anlayınca istifa dilekçeleri toplamaya başladı. 25 – 30 arkadaşımızdan 6-7 tanesini aradım. İstifa etmeyeceğini, o akşam toplumun baskısıyla imza verdiğini söyledi. 25 muhtar arkadaşımız bugün genel kurula katılmadı. Niye, biz seçimi kaybedersek istifa ederiz diye. Bu halkın iradesi. Buna saygı duyulur. Sandıktan çıkan iradeye saygı duyacaksın. Sandıktan çıkan iradeye saygı duymuyorsan seçime katılmayacaksın” dedi.

Veda ve teşekkür

Fikret Özen, veda konuşmasında şunları söyledi: “194 yıllık bir camiada 1828 yıllara dayanan kuruluşu Muhtarlar Camiasının 25 yıllık bir üyesi olarak bu camiada hizmet etmek, çok onur verici ve çok gurur verici. Böyle güzel seçilmiş insanlarla görev yapmak 25 yıl boyunca, 25 yılın içinde 10 yıl Muhtarlar Derneği Başkanlığı yapmak, bu 25 yılın içerisinde Ziraat Odası 6 yıl Meclis Başkanlığı gibi bir görevim oldu. Benim muhtar olmama vesile olan Ketenler Köyü halkına, komşularıma ne kadar teşekkür etsem azdır. Ketenler köyünden geldikten sonra bir ekip ruhuyla çalışarak kendimizi bu camiada sevdirdik kabul ettirdik. 2014-2024 yılları arasında Bolu Muhtarlar Derneğine başkanlık yaptım. Böyle bir camiadan üzülerek ayrılmanın da üzüntüsünü yaşıyorum kazanan Bolu olsun.”

Yeni başkanın teşekkür konuşması

Yeni Başkan Aydın Özdoğan, seçilmesinin ardından teşekkür konuşmasında şunları söyledi: “Beni tercih ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizlere layık olmaya çalışacağım. Her şeyi ben bilirim demeyeceğim. Birlikte karar vereceğiz. İstişarelere açık olacağım. Hep birlikte Muhtarlar Derneğini bir adım ileri götürebilirsek bu benim için bir onur olacaktır. Önerilere açık olacağım. Yönetim kurulunda önerileri değerlendirdikten sonra karar verip ondan sonra uygulamaya geçeceğim.”