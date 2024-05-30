Emlak vergisi ödemeleri için son gün! Kaçırmayın!

Emlak vergisi ödemeleri için son tarih yaklaşıyor

2024 yılı emlak ve çevre temizlik vergisi 1. taksit ödemeleri için belirlenen süre 31 Mayıs Cuma günü sona eriyor. Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, bu tarih geçtikten sonra borç ödemeyenler için her ay yüzde 3,5 oranında gecikme zammı uygulanacağını belirtti. İkinci taksit ödemeleri ise 2 Aralık tarihine kadar yapılabilecek.

Emlak vergisi ödeme yöntemleri nelerdir?

Özelmacıklı, emlak vergisinin birinci taksitinin Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, ikinci taksitinin ise Kasım ayında olmak üzere iki eşit taksitte ödenebileceğini belirtti. İlk taksit için son ödeme günü 31 Mayıs Cuma olarak belirlendi. Emlak vergisi, gayrimenkulün kayıtlı olduğu ilgili belediyeye ödenebilir. Belediyelerin çoğu internet üzerinden ödeme kabul ederken, bazıları için vergi ödemeleri e-devlet üzerinden de yapılabiliyor.

2024 yılı emlak vergi değerleri artışı

2024 yılı için emlak vergi değerlerinin yüzde 29,23 oranında arttığını belirten Özelmacıklı, mükelleflerin bina, arsa ve arazilerinin 2024 yılı vergi değerlerinin 2023 yılı vergi değerlerinin yeniden değerleme oranının yarısı olan yüzde 29,23 oranında artırılması suretiyle belirleneceğini söyledi. Büyükşehir belediye sınırları içinde ise bu oranlar yüzde 100 artırımlı uygulanıyor.

İndirimli bina vergisinden kimler yararlanabilir?

Brüt yüzölçümü 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni olan veya tek meskenin intifa hakkına sahip bulunan engelliler, hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler ve belirli sosyal güvenlik kurumlarından emekli aylığı alanlar gibi gruplar indirimli bina vergisi oranı uygulamasından faydalanabilir. Bu avantajlar, ödeme yükümlülüklerini hafifletmek için sunuluyor.

Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı

Emlak vergisine ek olarak tahsil edilen katkı payı hakkında bilgi veren Özelmacıklı, "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 12'nci maddesine göre, belediyelerin ve il özel idarelerinin görev alanlarında kalan kültür varlıklarının korunması amacıyla kullanılan emlak vergisinin yüzde 10'u nispetinde Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı tahakkuk ettiriliyor," dedi.

Gecikme zammı uygulaması

Emlak vergisinin zamanında ödenmemesi durumunda, geciken taksit tutarı için her ay ve kesri için yüzde 3,5 gecikme zammı uygulanacağını belirten Özelmacıklı, vatandaşların bu konuda dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Borcunu ödemeyenler için vade bitim tarihinden itibaren, ödeme tarihine kadar geçen süre için her ay yüzde 3,5 oranında gecikme zammı uygulanacak.

Ödeme kolaylıkları ve indirimler

Özelmacıklı, birçok belediyenin internet üzerinden ödeme kabul ettiğini ve bazı belediyeler için ise e-devlet üzerinden ödeme yapılabileceğini belirtti. Vergi mükelleflerinin ödeme süreçlerini kolaylaştırmak ve indirimlerden yararlanmak için belediyelerle iletişime geçmeleri öneriliyor.