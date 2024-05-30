30 May 2024 - 13:30- Gündem G:

TBMM Araştırma Komisyonu bir türlü harekete geçemiyor… 7. Toplantı da bitti ama hala rapor hazırlanamadı

Erzincan İliç'teki altın madeninde 13 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen heyelan sonrası başlatılan soruşturmada bilirkişi raporu tamamlandı. Ancak AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek’in Başkan Vekili olduğu TBMM Araştırma Komisyonu, 7. toplantısını gerçekleştirmesine rağmen henüz rapor hazırlayamadı.

Arzu Sarı
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TBMM Araştırma Komisyonu bir türlü harekete geçemiyor… 7. Toplantı da bitti ama hala rapor hazırlanamadı mask
TBMM Araştırma Komisyonu bir türlü harekete geçemiyor… 7. Toplantı da bitti ama hala rapor hazırlanamadı
TBMM Araştırma Komisyonu bir türlü harekete geçemiyor… 7. Toplantı da bitti ama hala rapor hazırlanamadı
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Bilirkişi Raporu tamamlandı, Komisyon hala bekleniyor

Erzincan İliç'teki altın madeninde 13 Şubat 2024 tarihinde yaşanan heyelan sonrası Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda hazırlanan bilirkişi raporu tamamlanarak kamuoyuyla paylaşıldı. Raporda, 32 kişinin kusurlu olduğu belirlendi. Ancak, TBMM Araştırma Komisyonu, 7. toplantısını yapmasına rağmen henüz bir rapor sunmadı.

TBMM Araştırma Komisyonu bir türlü harekete geçemiyor… 7. Toplantı da bitti ama hala rapor hazırlanamadı

Komisyon toplantılarında sunum üzerine sunum

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu'nun 7. toplantısının gerçekleştirildiğini belirtti. Toplantıda, Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu'nun sunumu dinlendi. Ancak, komisyon hala raporunu tamamlayamadı. Bu durum, kamuoyunda beklentiyi arttırıyor ve eleştirilere neden oluyor.

TBMM Araştırma Komisyonu bir türlü harekete geçemiyor… 7. Toplantı da bitti ama hala rapor hazırlanamadı

Bilirkişi Raporunun detayları

Erzincan İliç'teki altın madeninde meydana gelen heyelanın ardından hazırlanan 260 sayfalık bilirkişi raporunda, 32 kişinin kusurlu olduğu tespit edildi. Bu kişilerden 23'ü tali, dokuzu ise asli kusurlu olarak belirlendi. Raporda, proje yönetim mekanizmasının doğru işlemediği ve maden alanındaki uyarı sistemlerinin yetersiz olduğu vurgulandı.TBMM Araştırma Komisyonu bir türlü harekete geçemiyor… 7. Toplantı da bitti ama hala rapor hazırlanamadı

Savcılık soruşturması sürüyor

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, altın madenini işleten şirketin Kanadalı yöneticisi I.R.G. ve diğer yedi zanlı tutuklandı. İki zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık, raporunda 32 kişinin kusurlu bulunduğunu belirtti ve soruşturmanın derinleştirileceğini açıkladı.TBMM Araştırma Komisyonu bir türlü harekete geçemiyor… 7. Toplantı da bitti ama hala rapor hazırlanamadı

Kamuoyunun beklentisi yükseliyor

Kamuoyu, savcılığın hazırladığı rapor doğrultusunda olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını beklerken, TBMM Araştırma Komisyonu'ndan da benzer bir çalışma bekliyor. Ancak, komisyonun hala raporunu sunmamış olması, vatandaşlar arasında beklentiyi artırıyor ve eleştirilere neden oluyor.TBMM Araştırma Komisyonu bir türlü harekete geçemiyor… 7. Toplantı da bitti ama hala rapor hazırlanamadı

TBMM Araştırma Komisyonu'ndan beklenen adım

Erzincan İliç'teki altın madeni sahasında yaşanan bu trajik olay, madencilik sektöründe alınması gereken önlemler konusunda önemli dersler içeriyor. Savcılığın hazırladığı raporun ışığında, TBMM Araştırma Komisyonu'nun da kapsamlı bir rapor hazırlaması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi hayati önem taşıyor.TBMM Araştırma Komisyonu bir türlü harekete geçemiyor… 7. Toplantı da bitti ama hala rapor hazırlanamadı

Kamuoyu, Erzincan'da yaşanan bu trajik olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını ve benzer kazaların önlenmesi için kapsamlı bir araştırmanın yapılmasını bekliyor. TBMM Araştırma Komisyonu'nun bir an önce harekete geçmesi ve kapsamlı bir rapor sunması, gelecekte benzer kazaların önlenmesi için kritik önem taşıyor.

30 May 2024 - 13:30 - Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

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