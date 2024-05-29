Astrolog Dinçer Güner, 27 Mayıs - 2 Haziran haftasında gökyüzünde önemli astrolojik olaylar yaşanacağını belirtiyor.

Özellikle Jüpiter ve Plüton arasındaki üçgen açı, büyük projeler ve otorite kazanma fırsatları sunarken, finansal şanslar ve etik sınavları da beraberinde getiriyor.

Güner, bu haftanın etkilerini detaylı bir şekilde analiz ederek, okuyucularını büyük değişimlere hazırlıyor. Jüpiter-Plüton üçgeninin hayatımıza getireceği yenilikleri ve fırsatları keşfetmek için burç yorumlarını okuyun..

İŞTE DİNÇER GÜNER 27 MAYIS 2 HAZİRAN HAFTASI YORUMU

Yepyeni bir haftaya başlıyoruz.

Bu hafta çok önemli açılar var. Bu haftanın çatı bir açısı var arkadaşlar.

Hafta boyunca etkili olacak, hatta önümüzdeki haftaya bile devredecek.

10-12 gün kadar etkili olacak. Bu da Jüpiter ile Plüton arasındaki üçgen açı olacak arkadaşlar.

Biliyorsunuz ki Jüpiter ikizler burcuna geçiş yaptı. Bununla ilgili detaylı bir video çektim. Kanalda duruyor.

Lütfen bir zahmet izleyin. Bu Jüpiter-Plüton üçgeni önümüzdeki 10-15 günlük süreç içerisinde bize ne getirecek?

Bir kere Jüpiter ikizlerde Plüton da kova burcunda duruyor. Hâl böyle olunca hava elementleri arasında, önemli gezegenler arasında güçlü bir kontak var.

Bu da aslında büyük işler, büyük projeler, büyük değişimler, büyük fikirler, büyük gelişmeleri anlatır bize her şeyden önce.

Bir kere bizim güç ve otorite pozisyonu ya da güç ve otorite kazanabileceğimiz koşulların olduğunu bize anlatır her şeyden önce.

Yani bu Jüpiter-Plüton üçgeni sayesinde hayatlarımızda ve çok önemli noktalarda otorite pozisyonuna gelebileceğimizi gösteriyor.

Şans demektir bu. Özellikle Plüton-Jüpiter kontaklarında finans şansıdır bu. Yurt dışı şansıdır bu. Yayıncılık şansıdır bu. Eğitim şansıdır bu.

Bu tarz şanslar da karşımıza çıkabilir. Etik sınavını anlatır Jüpiter-Plüton kontakları. Belli ki hayat bizi bazı konularda etik ve ahlaki sınavlara sokacak demektir.

Her türlü konuda olabilir bu arada. Yani bu kardeş ilişkilerinde de olur, iş ilişkilerinde de olur, özel ilişkilerde de olur, parada da olur, fark etmez.

Bir şekilde bir etik sınavı içerisinde olacağımızı gösteriyor.

O yüzden etik bir şekilde davranmayı öğrenmemiz önem kazanacaktır arkadaşlar.

Kariyerinizde bir şeyleri değiştirmek istiyorsanız, büyük değişiklikler yapmak istiyorsanız, kalıplarınızı kırmak istiyorsanız, bu önümüzdeki olumluluk, dinginlik süreci rahatlıkla değerlendirebilirsiniz arkadaşlar.

Büyümek için, iş büyümesi, proje büyümesi için çok güzel zamanlar içerisindeyiz.

Fikirlerinizi büyütmek için çok iyi zamanlar içerisindeyiz. Korkmayın, risk alabilirsiniz.

Yatırım yapmak isteyebilirsiniz. Yatırımla ilişkili algınızı, hedeflerinizi değiştirebilirsiniz bu Jüpiter-Plüton üçgeniyle birlikte özellikle.

Bilgide daha da derinleşebilirsiniz. Bazı konularda uzmanlık ihtiyacınız artabilir.

Bir konuda biliyorsunuzdur ama artık daha fazla uzmanlaşmak, derinleşme ihtiyacınız vardır.

Bu önümüzdeki 10-12 günlük süreci rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar.

Akademik çalışmalar yapmak için de çok doğru çok da iyi zamanlar içerisinde olduğumuzu gösteriyor.

İş planları yapmak için iyi zamanlar. Artık bu Jüpiter aslında Jüpiter'in temsil etmiş olduğu bu ahlak, felsefe, hayat felsefesi, yaşamdaki, hayattaki duruşla alakalıdır aslında biraz da.

Duruşunuzu değiştirmek ya da felsefenizle ilişkili, yani hayattaki felsefenizle ilgili derinleşmek için de oldukça böyle güzel fırsatlarla karşılaşabileceğimizi açıkçası gösteriyor.

Maddi zenginliği gösterir her şeyden önce. Ekonomik anlamda güçlenmeyi gösterir.

Doğru adımlar atabilmeyi anlatır bize. Bir de hava grubu burçlar arasında olduğu için tabii ki burası birazcık daha akıl, zihin, teknoloji, dijital.

Mesela bence önümüzdeki 10-12 günlük süreç içerisinde dünyada dijital, teknoloji, yapay zeka ve buna benzer bunun etrafında dönen konularla ilgili acayip gelişmeler olacak, acayip açıklamalar yapacaklar, acayip yeni modeller tanıtılabilir.

Çok ilginç adımlar atılabilir, farklı sistemler ortaya çıkabilir. Aynı şekilde gökyüzü, uzay, burayla ilgili çok büyük yeni keşifler gündeme gelebilir arkadaşlar, bilginiz olsun.

Çünkü her ikisi de hava elementi bir de kovada yani bir tanesi en nihayetinde. Çok fazlauzayla ilişkili yeni bağlantılar, yeni keşifler, yeni yapılanmalar, yeni büyük yatırımlar görebiliriz özellikle uzayla ilişkili.

Teknolojik anlamda umulmadık firmaların çok büyük, ilginç yatırımlarıyla karşılaşabiliriz bu süreç içerisinde. Ama tabii ki bir de şunu da getirebilir, çok büyük grevler getirebilir arkadaşlar.

Çok büyük iş bırakmalar, grevler, özgürlükle alakalı çünkü hava elementi özgürlük demektir.

Fikirlerin özgürlüğü, hareketin özgürlüğüyle ilişkilidir.

Özgürlükle ilişkili çok önemli oluşumlar, insanların bir araya gelmesi, fikirlerini ortaya koyması, bir şeye karşı isyan etmesi, bu gibi durumlar da dünyada görülebilir, şaşırtıcı olmaz süreç içerisinde bilginiz olsun.

Büyük bir toplumsal anlamda böyle dünyada hareketliliği ondan sonra tetikleyecek durumlarda söz konusu olabilir, bilginiz olsun. Bu haftanın çatı açısı bu.

Bunun dışında haftanın geneli içerisinde Merkür'ün çok fazla konta olacak.

Merkür'ün çok fazla kontak, kötü kontaklar değil.Bu arada çok güzel kontakları olacak.

Merkür kontakları varsa işin içerisinde hafta boyunca önemli olan şey iletişim, ifade, konuşma.

Merkür olduğu için seyahatler, karar mekanizmaları önemli bir noktadan çalışacak demektir.

Merkür’ün açıları kötü olmadığı için demek ki bu konularda bize fayda sağlayan güzel şeyler olacak demektir.

Özellikle daha hafta başında Merkür’ün Satürn'le güzel bir kavuşma olacak.

Haftanın 2-3 günlük döneminde özellikle etkili olacak arkadaşlar. Daha fazla zihnimizi bir şeye odaklayabileceğimizi gösteriyor.

Zihinsel anlamda kendimize çekidüzen verebileceğimizi, disipline olabileceğimizi, ders çalışmak istiyorsak çalışırız, yazı yazmak istiyorsak yazarız, plan yapabiliriz, organize olabiliriz.

Bu Merkür Satürn kontakları zamanlarını önemserim. Atılan imzalar uzun soluklu olabilir, istikrarlı olur, güven verici olur.

Önümüzdeki daha doğrusu haftanın ilk 3 günü bu Merkür Satürn kontağı önemli.

Stratejik düşünebileceğimizi, plan yapabileceğimizi gösterir açıkçası, analitik düşünebileceğimizi, doğru kararlar verebileceğimizi anlatır, iletişimde daha ciddi, daha net olacağımız günleri gösteriyor.

Öğrenmek için de iyi bir zamandır açıkçası.

Bu önümdeki 3 günlük pazartesi, salı, çarşamba bu anlamda önemli. Sonra salı günü gökyüzünde mars ve chiron birlikteliği olacak.

Bu bizim birazcık daha duygusal açıdan, kişisel anlamdaki yaralarımızla yüzleşebileceğimiz zamanları anlatır.

Bu arada tedavi olmak için iyidir, beklettikleri ameliyat için iyidir. Hem ruhsal hem de fiziksel tedavi, şifa için iyidir bu arada.

Kendi kendimizi iyileştirebileceğimiz metotlar da geliştirebiliriz.

Şifa, iyileşme, hastane, sağlık vs. bu konular için iyidir. Bir de mars chiron kavuşumu, cesaretle ilişkilidir. Cesur olabilmeyi iyileştirmekle ilgilidir.

Yani diyelim ki siz bir şeyden çok korkuyorsunuzdur ama artık o korkuyu yenmek gerekiyordur. İşte mars chiron kavuşumu bu cesareti iyileştirmek, cesur olmayı iyileştirmeyi açıkçası anlatır bize.

Başkalarına yardım da edebileceğimiz zamanlar içerisinde olduğumuzu gösterir. Sadece fiziksel anlamda mesela salı, çarşamba falan spor, kazalar, yanık, kesik, delici, kesici aletler gibi biraz daha bunlara dikkat etmemizde fayda olduğunu düşünüyorum arkadaşlar.

Böyle bir çarşamba, perşembe gününe geldiğimiz vakit gökyüzünde merkür-uranüs birlikteliği var bu seferde.

Bu da çarşamba, perşembe, haydi Cuma günü de etkili olacağını söyleyebiliriz. Zihnimizde, özellikle boğada olacak bu ikili, zihnimizde beklenmedik fikir patlamaları, ilginç ve cesur fikirler, düşünceler zihnimizde uçuşabilir, parlak fikirler aklımıza gelebilir ve bu fikirler para getirebilir özellikle.

İfadelerimiz, konuşmalarımız çok açık, çok net, çok direkt olacağını açıkçası gösteriyor. Teknolojik ihtiyaçlarımız varsa cep telefonu alacaksınızdır, işte bilgisayaralacaksınızdır, tablet alacaksınızdır. Bunlar için iyi zamanlarda.

Farkındalıklar acayip artmaya başlayabilir. Daha önce görmediğiniz detayları tak tak tak yakalarsınız.

Zihinsel anlamda uyanış başlar, düşünceler daha esnemeye başlar. Kendinizle ilgili farkındalıklarınız artar.

Teknolojik projeler, dijital projeler çok fazla gündemimize gelmeye başlar.

Merkür Uranüs birliktelikleri de çok inovatif, çok yaratıcı fikirlerinde ortaya çıkabileceğini açıkçası gösterir bize. Hafta sonu birazcık daha böyle merkür ve neptün arasında yüksek açı oluşacak arkadaşlar. Bu da tatlı bir şeydir.

Bu da bizim zihnimizin daha yaratıcı bir yerden çalışacağını, kelimeleri daha yumuşak, empatik bir iletişim içerisinde olacağımızı, anlayış gösterebileceğimizi, affedebileceğimizi, sezgilerimizin kuvvetlenebileceğimizi, ilham veren konuşmalar dinleyebileceğimizi, bizim fikirlerimizin, düşüncelerimizin başkalarına ilham verebileceğini açıkçası anlatır.

Meditatif çalışmalar yapmak, ruhsal çalışmalar yapmak için hafta sonu cuma, cumartesi, pazar, bugünler oldukça güzel ve etkileyici olacaktır.

Biraz dolandırıcılara karşı dikkat etmek gerekiyor. İşte internetteki şifre, para harcama gibi konularında daha dikkatli olunmasında fayda olduğunu açıkçası gösteriyor bize..

Gerçi yine aynı para getirecek fikirler, eğitime başlamak istiyorsanız iyidir. Yeni bir şeyler öğrenmek istiyorsanız, kitap almak istiyorsanız, yeni bir şeyler okumak, zihninizi geliştirmek, dimağınızı açmak için falan iyidir.

Ticari fırsatlarla karşılaşılabilir, seyahatler organize edilebilir. Sosyal bağlantılar güçlenebilir.

Çok etkili ve güzel iletişim, ifade, konuşma, seyahat, bilgi, her şey için çok iyi bir hafta bizleri bekliyor sevgili arkadaşlar.

Bu Jüpiter Plüton açısı çok önemli. Çok çok çok çok önemli. İnşallah ihtiyacınız olan büyümeyi, gücü, otorite olma halini hepinize kazandırır arkadaşlar. Kendi lütfen çok çok iyi bakın. Çok öpüyorum.