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Güldür Güldür Show'un Naime'si Ecem Erkek'ten Instagram'ı sallayan bikinili fotoğraf!

Güldür Güldür Show'un sevilen yıldızı Ecem Erkek, Instagram'da bikinili fotoğrafıyla yaz sıcaklarını selamladı! "Gelin Takımı" filmiyle de yakında beyaz perdede.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Güldür Güldür Show'un Naime'si Ecem Erkek'ten Instagram'ı sallayan bikinili fotoğraf! mask
Güldür Güldür Show'un Naime'si Ecem Erkek'ten Instagram'ı sallayan bikinili fotoğraf!
Güldür Güldür Show'un Naime'si Ecem Erkek'ten Instagram'ı sallayan bikinili fotoğraf!
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Güldür Güldür Show’un sevilen yıldızı Ecem Erkek, Instagram hesabından yaptığı sürpriz bir paylaşımla herkesi şaşırttı. Naime karakteriyle geniş kitlelerin beğenisini kazanan Erkek, bikinili bir fotoğrafını paylaşarak yaz aylarının sıcaklığını hissettirdi. Ünlü oyuncunun bu paylaşımı, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Güldür Güldür Show'un Naime'si Ecem Erkek'ten Instagram'ı sallayan bikinili fotoğraf!

Yaz Tatilinde Güneşin Tadını Çıkarıyor

34 yaşındaki başarılı oyuncu Ecem Erkek, yeni filmi "Gelin Takımı"nın yoğun çekim temposuna kısa bir mola vererek yaz tatilinin keyfini çıkardı. Güneşlenirken çekildiği bir fotoğrafı Instagram üzerinden paylaşan Erkek, takipçilerini şaşırttı. Alışılmışın dışında bir görüntüyle karşımıza çıkan Erkek, doğal güzelliği ve şık bikinisiyle göz kamaştırdı.Güldür Güldür Show'un Naime'si Ecem Erkek'ten Instagram'ı sallayan bikinili fotoğraf!

"Gelin Takımı" Filminde Ünlü İsimlerle Bir Arada

Ecem Erkek’in rol aldığı "Gelin Takımı" filmi, romantik komedi türünde izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmin kadrosunda Şebnem Bozoklu, Seda Bakan ve Nilperi Şahinkaya gibi değerli isimler yer alıyor. Ayrıca, yakışıklı oyuncular Mehmet Günsür ve Fırat Çelik de filmde önemli roller üstleniyor. Erkek, filmdeki performansıyla hayranlarını bir kez daha etkilemeye hazırlanıyor.Güldür Güldür Show'un Naime'si Ecem Erkek'ten Instagram'ı sallayan bikinili fotoğraf!

Sosyal Medyada Büyük İlgi

Ecem Erkek’in bikinili fotoğrafı, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Takipçileri, ünlü oyuncunun bu cesur paylaşımına binlerce beğeni ve yorumla destek verdi. Erkek’in doğal hali ve samimi pozları, onun hayran kitlesini daha da artırdı.Güldür Güldür Show'un Naime'si Ecem Erkek'ten Instagram'ı sallayan bikinili fotoğraf!

Ecem Erkek, yeni projeleri ve sürpriz paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Oyuncunun, "Gelin Takımı" filmiyle beyaz perdede yeni bir başarıya imza atması bekleniyor.Güldür Güldür Show'un Naime'si Ecem Erkek'ten Instagram'ı sallayan bikinili fotoğraf!

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29 May 2024 - 15:52 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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