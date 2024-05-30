Şiddetli yağış ve sel uyarısı! Bolu, Çankırı, Karabük, Kırıkkale dikkat!

Bolu, Çankırı, Karabük ve Kırıkkale için kuvvetli yağış ve sel uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre 30 Mayıs 2024 Perşembe günü bu bölgelerde yoğun yağış ve olası sel tehlikesi bekleniyor. Ayrıntılar ve alınacak önlemler haberimizde.

Perşembe günü yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 30 Mayıs 2024 Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Bolu, Çankırı, Karabük ve Kırıkkale çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Özellikle Bolu'nun doğu kesimlerinde yoğun yağışın etkili olacağı belirtiliyor. Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiği ifade edildi.

Sel ve su baskınlarına karşı önlemler

Kuvvetli yağışların en büyük risklerinden biri olan sel ve su baskınlarına karşı önlem almak hayati önem taşıyor. Düşük rakımlı bölgeler ve dere yataklarına yakın yerlerde yaşayanların yüksek yerlere çıkmaları, bodrum katlarını kullanmamaları ve kapı-pencereleri su geçirmez malzemelerle güçlendirmeleri önerilmektedir. Su baskınlarının can ve mal kaybına yol açmaması için bu tedbirlerin alınması büyük önem taşır.

Yıldırıma karşı korunma yöntemleri

Kuvvetli yağışlar, beraberinde yıldırım tehlikesini de getiriyor. Açık alanlarda metal eşyalardan uzak durmak, ağaç altlarına sığınmamak ve kapalı mekanlarda bulunmak yıldırımdan korunmak için alınacak basit ama etkili önlemler arasında yer alıyor. Ayrıca, elektrikli cihazların kullanımı konusunda da dikkatli olunmalıdır. Elektrik kesintileri ve ani voltaj dalgalanmalarına karşı elektronik eşyaların fişten çekilmesi tavsiye edilir.

Ulaşımda yaşanabilecek aksamalar

Şiddetli yağışlar, ulaşımda da aksamalara yol açabilir. Özellikle ana arterlerde ve yüksek hızda seyreden araçlarda kazaların meydana gelme riski artar. Sürücülerin hızlarını azaltmaları, takip mesafelerini korumaları ve ani frenlerden kaçınmaları gerekmektedir. Toplu taşıma araçlarını kullanmak da güvenli bir alternatif olabilir.

Kuvvetli rüzgâr ve dolu yağışı uyarısı

Meteoroloji, yağış sırasında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı beklendiğini bildirdi. Kuvvetli rüzgar, ağaç devrilmeleri ve çatı uçmaları gibi riskler oluşturabilir. Bu nedenle, ev ve işyerlerinin çevresindeki gevşek nesnelerin sabitlenmesi ve araçların kapalı alanlara park edilmesi önerilir. Dolu yağışına karşı araçların üzerinin örtülmesi ve mümkünse kapalı garajlara alınması tavsiye edilmektedir.

Yağışın zaman dilimi

Beklenen gök gürültülü sağanak yağışların 30 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 11:00’de başlayıp, aynı gün saat 20:00’de sona ermesi beklenmektedir. Bu zaman diliminde özellikle dışarıda bulunacak kişilerin gerekli tedbirleri almaları ve hava durumunu sürekli takip etmeleri önemlidir. Açık hava etkinliklerinin iptal edilmesi veya kapalı mekanlara taşınması da göz önünde bulundurulmalıdır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tavsiyeleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, vatandaşların olası sel, su baskını, yıldırım ve diğer olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını önemle vurguladı. Yerel yönetimlerin ve ilgili birimlerin de gerekli önlemleri alarak halkı bilgilendirmeleri ve acil durum planlarını devreye sokmaları gerektiği belirtildi. Bu süreçte, vatandaşların yerel yönetimlerin ve meteorolojinin yapacağı duyuruları yakından takip etmeleri büyük önem taşıyor.