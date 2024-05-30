Bolu vefat edenler.. 30 Mayıs 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

DURKADIN MUTLU
Çaydurt Alıçören Köyü halkından, Naci MUTLU’nun eşi, Gökhan MUTLU, Şule YÜKSEKEL’in anneleri, Burhan, İsmail, Ayhan TURGUT’un kardeşleri;
Cenazesi bugün öğle namazından sonra Alıçören Köyü mezarlığına defnedilecektir.
TENZİLE EYİGÜN
Sağlık Mahallesi halkından, merhum Selahattin EYİGÜN’ün eşi, Mustafa, İsa ve Musa EYİGÜN’ün anneleri;
Cenazesi bugün ikindi namazından sonra Düzce Kaynaşlı Çamlıca Köyü mezarlığına defnedilecektir.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.