Bolu'dan İsrail'e sert mesaj! Yüzlerce vatandaş protesto için yürüdü

İsrail’in Refah Kentine Saldırısı Sonrası Tepkiler Çoğalıyor
İsrail’in Gazze Şeridi'nde yer alan Refah kentine yönelik düzenlediği saldırının ardından, Bolu’da büyük bir protesto yürüyüşü gerçekleştirildi. Saldırıya tepki göstermek amacıyla toplanan yüzlerce vatandaş, İzzet Baysal Caddesi’nde ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla yürüyüş yaptı.
Kadı Camii Önünde Toplanma
Protestocular, Bolu'nun merkezindeki Kadı Camii önünde toplandı. Burada bir araya gelen kalabalık, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının (STK) desteğiyle yürüyüşe geçti. Yürüyüş boyunca sık sık "Katil İsrail Filistin’den Defol" ve "Özgür Filistin" sloganları atıldı.
İzzet Baysal Caddesi'nde Yoğun Katılım
Yürüyüş, İzzet Baysal Caddesi boyunca devam etti. Katılımcılar, tekbir getirerek ve sloganlar atarak İsrail'in Refah kentine yönelik saldırısını protesto etti. Eylem, vatandaşların yüksek katılımıyla dikkat çekti.
Valilik Meydanı’nda Basın Açıklaması
Protesto yürüyüşü Valilik Meydanı’nda son buldu. Burada düzenlenen basın açıklamasında, İsrail'in saldırıları kınandı ve Filistin halkına destek mesajları verildi. Basın açıklamasının ardından, kalabalık toplu dua etti. Dua sırasında birçok vatandaşın gözyaşlarına hakim olamadı.
Yoğun STK Desteği
Gösteriye katılan sivil toplum kuruluşları, Filistin halkına desteklerini vurgularken, İsrail’in saldırılarına karşı uluslararası kamuoyunun harekete geçmesi gerektiğini belirtti.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.