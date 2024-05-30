30 May 2024 - 09:13- Gündem G:

Bolu'dan İsrail'e sert mesaj! Yüzlerce vatandaş protesto için yürüdü

İsrail’in Refah kentine düzenlediği saldırı sonrası Bolu'da yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen protesto yürüyüşü, Filistin’e destek ve İsrail’e tepki sloganlarıyla dikkat çekti. Gösteride duygu dolu anlar yaşandı.

İhlas Haber Ajansı
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Bolu'dan İsrail'e sert mesaj! Yüzlerce vatandaş protesto için yürüdü mask
Bolu'dan İsrail'e sert mesaj! Yüzlerce vatandaş protesto için yürüdü
Bolu'dan İsrail'e sert mesaj! Yüzlerce vatandaş protesto için yürüdü
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İsrail’in Refah Kentine Saldırısı Sonrası Tepkiler Çoğalıyor

İsrail’in Gazze Şeridi'nde yer alan Refah kentine yönelik düzenlediği saldırının ardından, Bolu’da büyük bir protesto yürüyüşü gerçekleştirildi. Saldırıya tepki göstermek amacıyla toplanan yüzlerce vatandaş, İzzet Baysal Caddesi’nde ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla yürüyüş yaptı.

Bolu'dan İsrail'e sert mesaj! Yüzlerce vatandaş protesto için yürüdü

Kadı Camii Önünde Toplanma

Protestocular, Bolu'nun merkezindeki Kadı Camii önünde toplandı. Burada bir araya gelen kalabalık, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının (STK) desteğiyle yürüyüşe geçti. Yürüyüş boyunca sık sık "Katil İsrail Filistin’den Defol" ve "Özgür Filistin" sloganları atıldı.

Bolu'dan İsrail'e sert mesaj! Yüzlerce vatandaş protesto için yürüdü

İzzet Baysal Caddesi'nde Yoğun Katılım

Yürüyüş, İzzet Baysal Caddesi boyunca devam etti. Katılımcılar, tekbir getirerek ve sloganlar atarak İsrail'in Refah kentine yönelik saldırısını protesto etti. Eylem, vatandaşların yüksek katılımıyla dikkat çekti.Bolu'dan İsrail'e sert mesaj! Yüzlerce vatandaş protesto için yürüdü

Valilik Meydanı’nda Basın Açıklaması

Protesto yürüyüşü Valilik Meydanı’nda son buldu. Burada düzenlenen basın açıklamasında, İsrail'in saldırıları kınandı ve Filistin halkına destek mesajları verildi. Basın açıklamasının ardından, kalabalık toplu dua etti. Dua sırasında birçok vatandaşın gözyaşlarına hakim olamadı.Bolu'dan İsrail'e sert mesaj! Yüzlerce vatandaş protesto için yürüdü

Yoğun STK Desteği

Gösteriye katılan sivil toplum kuruluşları, Filistin halkına desteklerini vurgularken, İsrail’in saldırılarına karşı uluslararası kamuoyunun harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

# destek, uluslararası

30 May 2024 - 09:13 Bolu- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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