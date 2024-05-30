Japon Yerbilimci Doğu Anadolu Fay Hattına dikkat çekti… Kuzey Anadolu Fay Hattı da riskte!

Doğu Anadolu Fay Hattı tehlikesi kapıda

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Kuzey Anadolu Fay Hattı ile Ordu’nun güneyinde etkileşim gösterebilecek olan Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde özellikle Bingöl, Karlıova, Muş ve Bitlis illerinin yüksek deprem riski taşıdığını belirtti. Moriwaki, bu bölgelerde yakın zamanda büyük bir depremin meydana gelme olasılığının yüksek olduğunu vurgulayarak, yetkililere ve vatandaşlara hazırlıklı olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Kentsel dönüşümün tamamlanmamış olmasının bu riskleri daha da artırdığını ifade etti.

Siirt'te deprem riski daha düşük

Deprem uzmanı Moriwaki, Siirt’in de birinci derece deprem bölgesi olduğunu, ancak burada 7’den büyük bir depremin beklenmediğini belirtti. Bu durum, Siirt’te yaşayan vatandaşlar için bir nebze rahatlatıcı olabilir. Ancak, deprem riskinin düşük olması, tedbir alınmaması gerektiği anlamına gelmez. Her türlü deprem senaryosuna karşı hazırlıklı olunması gerektiği önemle vurgulandı.

Türkiye’de yapı stoğunun durumu endişe verici

Türkiye'deki yapı stoğunun önemli bir kısmının izinsiz ve depreme dayanıklı olmadığını ifade eden Moriwaki, bu durumun büyük bir risk oluşturduğunu belirtti. İzinsiz yapılan binaların deprem sırasında yıkılma olasılığının yüksek olduğunu vurgulayan uzman, depreme dayanıklı binaların inşa edilmesinin ve mevcut yapıların sıkı bir şekilde denetlenmesinin hayati önem taşıdığını söyledi.

Depreme dayanıklı binaların önemi

Depreme dayanıklı binaların inşa edilmesinin yanı sıra, mevcut binaların da güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Moriwaki, deprem sonrası yıkımların ve can kayıplarının büyük ölçüde hatalı ve dayanaksız binalardan kaynaklandığını belirtti. Bu nedenle, yapı denetimlerinin eksiksiz yapılması ve izinsiz yapılaşmanın önüne geçilmesi gerekmektedir.

Deprem tatbikatlarının önemi

Moriwaki, deprem tatbikatlarının ve yaşam üçgeni oluşturmanın önemine de dikkat çekti. Olası bir deprem anında hayatta kalma şansını artıracak bu önlemlerin ihmal edilmemesi gerektiğini belirten uzman, tatbikatların düzenli olarak yapılmasının, bireylerin ve ailelerin bilinçlenmesi açısından kritik olduğunu vurguladı.

Tokat ve çevresi risk altında

Tokat ve ilçelerinin de deprem riski taşıyan bölgeler arasında yer aldığını belirten Moriwaki, bu bölgelerde konutlaşmaların halen sığ bölgelere yapıldığını ve gerekli tedbirlerin alınmamasının gelecekte büyük sıkıntılara yol açabileceğini söyledi. Yerel yönetimlerin ve halkın bu durumu ciddiye alarak gerekli önlemleri alması gerektiğini belirtti.

Hazırlıklı olmak hayati önem taşıyor

Sonuç olarak, Moriwaki’nin uyarıları Türkiye için önemli bir uyarı niteliğindedir. Deprem insan ölümüne neden olmaz, hatalı binalar insanların ölümüne neden olur. Bu bilinçle hareket edilerek, depreme hazırlıklı olmak için her türlü tedbirin alınması gerekmektedir. Yetkililerin ve vatandaşların bu uyarıları dikkate alarak gerekli önlemleri alması hayati önem taşıyor.