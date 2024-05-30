Avrupa'dan Filistin'e tarihi adımlar! İspanya, Norveç ve İrlanda resmen tanıdı…

Avrupa'dan Filistin Devleti'ne tarihi destek: İspanya, Norveç ve İrlanda, Filistin Devleti'ni resmen tanıdı. Slovenya'nın da benzer bir adım atması bekleniyor. Bu tanımalar, Filistin'in bağımsızlığı için önemli bir dönemeç olarak görülüyor.

İspanya'dan ilk adım

İspanya'nın sol koalisyon hükümeti, Bakanlar Kurulu toplantısında Filistin Devleti'ni resmen tanıma kararını onayladı. Bu karar, dünyada büyük yankı uyandırdı. İspanya Hükümet Sözcüsü Pilar Alegria, Filistin Devleti'nin tanınmasının İsrail-Filistin barış sürecine katkı sağlamayı amaçladığını belirtti. İspanya, bu adımıyla diğer Avrupa ülkelerine de örnek olmayı hedefliyor.

Norveç ve İrlanda'nın destekleri

İspanya'nın ardından Norveç ve İrlanda da benzer hamlelerde bulundu. Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, bu tarihi günü "Norveç-Filistin ilişkileri açısından bir dönüm noktası" olarak nitelendirdi. Norveç, Filistin'in tanınmasını destekleyen belgeleri Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa'ya teslim etti. İrlanda da bu tarihi adımı atan ülkeler arasına katıldı ve Filistin Devleti'ni resmen tanıdı.

Brüksel'de önemli toplantı

27 Mayıs'ta Brüksel'de bir araya gelen İspanya, Norveç ve İrlanda Dışişleri Bakanları, Filistin Devleti'nin tanınmasını ele aldılar. Bu toplantı sonrasında İspanya kabinesi kararı resmen duyurdu. Toplantıda, Filistin'in tanınmasının İsrail-Filistin barış sürecine katkı sağlayacağı vurgulandı.

Norveç'in barış planı

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Filistin'in tanınmasının tek başına yeterli olmadığını belirtti. Eide, bu kararın bölgedeki barış sürecine önemli katkı sağlayacağını ifade etti ve Norveç'in 7 Ekim sonrası geliştirilen barış planını desteklediğini vurguladı.

İrlanda'nın kararı ve Slovenya'nın hazırlığı

İspanya ve Norveç'in ardından İrlanda da Filistin Devleti'ni resmen tanıdı. Slovenya Başbakanı Robert Golob ise hükümetlerinin Filistin Devleti'ni tanıma önerisini değerlendireceklerini açıkladı. Slovenya'nın kararı, Perşembe günü yapılacak hükümet toplantısında ele alınacak.

Avrupa'dan peş peşe tanımalar

Avrupa'dan peş peşe gelen bu tanıma kararları, Filistin'in bağımsızlığı ve uluslararası tanınırlığı için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Slovenya'nın da bu adımı atması bekleniyor ve gözler Perşembe günü yapılacak toplantıya çevrilmiş durumda.