TÜGEM'den Yetki Belgeli Emlakçı uyarısı

Bolu'da ev alırken dolandırılmamak için dikkat edilmesi gerekenler. TÜGEM'den İlyas Özçelik, yetki belgeli emlakçılarla çalışmanın ve kapora ödememek gerektiğinin altını çiziyor. Sahte ilanlara ve kapora taleplerine dikkat edin!

Emlak dolandırıcılığı artıyor

Son zamanlarda Bolu'da emlak dolandırıcılığının arttığını ifade eden Özçelik, sahte emlakçılar tarafından mağdur edilen birçok kişinin şikayetlerde bulunduğunu söyledi. Özçelik, "Vatandaşlarımız, ev kiralama ve satın alma işlemlerinde dolandırılmamak için dikkatli olmalı ve her adımı titizlikle kontrol etmelidir," dedi.

Yetki Belgeli Emlakçılarla çalışın

Dolandırıcılık vakalarını önlemek için yetki belgeli emlakçılarla çalışmanın önemini vurgulayan Özçelik, "Emlakçılarla irtibat kurmadan önce yetki belgelerinin olup olmadığını kontrol etmek çok önemli," dedi. Özçelik, satın alınacak veya kiralanacak mülkü görmeden kapora ödemesi yapılmaması gerektiğinin altını çizdi.

Yeni yönetmelikler ve düzenlemeler

Ticaret Bakanlığı'nın 14 Mayıs'ta yürürlüğe giren yeni yönetmeliği hakkında bilgi veren Özçelik, "Bu yönetmelik, 14 Mayıs 2024'ten önce Maliye Bakanlığı veya oda kaydı olan emlakçılara kolaylık sağladı," diye belirtti. Ayrıca, yeni yönetmelik ile üniversite mezunlarına 6 ay, lise mezunlarına ise 1 yıl staj zorunluluğunun getirildiğini, bu şartların yeni yönetmelikle muaf tutulduğunu ekledi.

Sahte ilanlara dikkat edin

Özçelik, internet portallarında ve sosyal medyada yayımlanan sahte ilanlara karşı vatandaşları uyardı. Sahtekarların, yetki belgeli emlakçıların ilanlarını kopyalayarak daha düşük fiyatlarla yayınladığını belirtti. Bu durumun vatandaşları yanıltarak kapora ödemeye yönlendirdiğini ve birçok kişinin mağdur edildiğini ifade etti.

Kapora talep edenlere güvenmeyin

Yetki belgesi olmayan emlakçılarla çalışmamak gerektiğini vurgulayan Özçelik, "İnternet üzerinden kapora talep edenlerin genellikle dolandırıcı olduğunu unutmamak gerekir," dedi. Özçelik, resmi bir emlakçının internet portalları ve sosyal medyadan asla kapora talep edemeyeceğini belirtti.

Yüz yüze görüşmenin önemi

Dolandırıcılıktan korunmanın en etkili yolunun yüz yüze görüşme olduğunu belirten Özçelik, "Kiralanacak veya satın alınacak mülkü mutlaka yerinde görmelisiniz," dedi. Emlakçının yetki belgesi, maliye kaydı, sicil kaydı ve oda kaydının tam olup olmadığını kontrol etmenin önemine dikkat çekti.