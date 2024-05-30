Kurban bağışlarıyla şehit ve gazi ailelerine destek

TSK Mehmetçik Vakfı, 2024 yılı için vekaleten kurban bağış bedellerini duyurdu. Şehit yakınları ve gazi ailelerine destek olmak isteyen hayırseverler için belirlenen kurban bedelleri, hisse başına 11 bin 850 TL, 370 ABD doları ve 345 avro olarak açıklandı.

Vekaleten kurban kesimi

29 yıldır sürdürülen vekaleten kurban bağış kampanyası, bu yıl da devam ediyor. Kurban kesimleri, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tebliğlerine uygun olarak gerçekleştirilecek. Kesilen kurbanlardan elde edilen etler, konserve kavurma şeklinde işlenerek şehit yakınlarına, malul gazi ve engelli Mehmetçik ailelerine dağıtılacak.

Bağış kabul tarihleri ve koşullar

Mehmetçik Vakfı, 17 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla kurban bağışlarını kabul etmeye başladı. Bağış süresi, yurt içinden banka aracılığıyla 14 Haziran 2024 saat 17.00'de, yurt dışından dövizle yapılacak bağışlar için 12 Haziran 2024 saat 16.00'da ve vakfın online bağış sistemi üzerinden ise 16 Haziran 2024 saat 18.00'de sona erecek. Vakıf, bağışların son günlere bırakılmamasını tavsiye ediyor.

Kurban etleri şehit ve gazi ailelerine ulaştırılıyor

Vakfın yaptığı açıklamaya göre, vekaleten kesilen kurbanların etlerinden üretilen konserve kavurmalar, şehit yakınlarına, malul gazi ve engelli Mehmetçik ailelerine, ayrıca kurban bağışçılarına dağıtılacak. Kesim işlemleri görüntülü olarak kayıt altına alınacak ve bağışçılar, kesim işlemi tamamlandığında SMS ile bilgilendirilecek.

Gelirler yardım planında kullanılacak

Vekaleten kurban bağışlarıyla elde edilen gelirler, şehit, malul gazi ve engelli Mehmetçik ailelerine yapılacak yardımlarda kullanılacak. Mehmetçik Vakfı, bu bağışlarla toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi ve şehit ailelerine destek olmayı amaçlıyor.

Mehmetçik Vakfı hakkında

1982 yılında kurulan TSK Mehmetçik Vakfı, şehitlerin yakınları ile gazi ve engelli Mehmetçiklerin kendilerine ve çocuklarına maddi ve manevi yardım sağlıyor. Ayrıca, çocukların yüksek lisans seviyesine kadar eğitimlerini destekliyor. Vakfın bu yılki kurban bağış kampanyası da bu amaca hizmet etmeye devam edecek.

Bağış sürecine katılın

Mehmetçik Vakfı’nın vekaleten kurban bağışı kampanyasına katılmak isteyen hayırseverler, belirlenen tarihler içinde bağışlarını gerçekleştirebilir. Bağış işlemleri, vakfın web sitesi üzerinden kolayca yapılabiliyor. Detaylı bilgi almak için vakfın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.