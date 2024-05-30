Türk Mutfağı Haftasında, İskilip dolması Mengen'de buluştu

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde İskilip Dolması Tanıtım Etkinliği

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Türk Mutfağı Haftası kapsamında önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bu etkinlikte, İskilip'in coğrafi işaretli yemeği olan İskilip dolması tanıtıldı.

Önemli Misafirler Etkinlikte Buluştu

Mengen'de düzenlenen etkinlikte Bolu Valisi, BAİBÜ Rektörü, Mengen İlçe Kaymakamı ve Mengen Belediye Başkanı gibi önemli isimler ağırlandı. Ankara'da büyüyen İskilipli 3. sınıf öğrencisi Tuğçe Koçak, İskilip dolmasının yapılışını ve tarihini anlatarak büyük ilgi topladı.

Mengen'in Gastronomi Dünyasındaki Yeri

Aşçılar diyarı olarak bilinen Mengen, bu etkinlikle gastronomi dünyasındaki önemini bir kez daha vurguladı. İskilip dolmasının tanıtımı, misafirler tarafından büyük ilgi gördü. Etkinlik süresince, İskilip dolmasının hazırlanış süreci ve sunumu hakkında bilgiler verildi. Sunumu içeren videolar, etkinliğin en çok ilgi çeken anlarından biri oldu.

Tuğçe Koçak'ın Gururlu Anları

Tuğçe Koçak, etkinlikte yaptığı açıklamada, "Böyle önemli bir günde yöremizin özel lezzetini tanıtmaktan gurur duydum. İskilip dolmasının daha geniş kitlelere ulaşmasını sağladığımız için mutluyum," dedi.

Yöresel Lezzetler ve Türk Mutfağı

Bu etkinlik, Türk mutfağının zenginliklerini ve yöresel lezzetlerini tanıtmak için büyük bir fırsat sundu. İskilip dolmasının yanı sıra birçok farklı yöresel lezzet de sergilendi ve misafirlerin beğenisine sunuldu.

Etkinlik Sonunda Teşekkürler

Etkinliğin sonunda, katılımcılara Türk mutfağının çeşitliliğini ve zenginliğini keşfetme fırsatı sunan organizasyon için teşekkür edildi. Bu tür etkinliklerin, Türk mutfağının dünya çapında tanınmasına katkıda bulunacağı vurgulandı.