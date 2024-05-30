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Türk Mutfağı Haftasında, İskilip dolması Mengen'de buluştu

Mengen'de düzenlenen etkinlikte İskilip dolması tanıtıldı. Türk mutfağının zenginliklerini sergileyen etkinlikte, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve önemli misafirler bir araya geldi.

İhlas Haber Ajansı
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Türk Mutfağı Haftasında, İskilip dolması Mengen'de buluştu mask
Türk Mutfağı Haftasında, İskilip dolması Mengen'de buluştu
Türk Mutfağı Haftasında, İskilip dolması Mengen'de buluştu
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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde İskilip Dolması Tanıtım Etkinliği

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Türk Mutfağı Haftası kapsamında önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bu etkinlikte, İskilip'in coğrafi işaretli yemeği olan İskilip dolması tanıtıldı.

Türk Mutfağı Haftasında, İskilip dolması Mengen'de buluştu

Önemli Misafirler Etkinlikte Buluştu

Mengen'de düzenlenen etkinlikte Bolu Valisi, BAİBÜ Rektörü, Mengen İlçe Kaymakamı ve Mengen Belediye Başkanı gibi önemli isimler ağırlandı. Ankara'da büyüyen İskilipli 3. sınıf öğrencisi Tuğçe Koçak, İskilip dolmasının yapılışını ve tarihini anlatarak büyük ilgi topladı.

Türk Mutfağı Haftasında, İskilip dolması Mengen'de buluştu

Mengen'in Gastronomi Dünyasındaki Yeri

Aşçılar diyarı olarak bilinen Mengen, bu etkinlikle gastronomi dünyasındaki önemini bir kez daha vurguladı. İskilip dolmasının tanıtımı, misafirler tarafından büyük ilgi gördü. Etkinlik süresince, İskilip dolmasının hazırlanış süreci ve sunumu hakkında bilgiler verildi. Sunumu içeren videolar, etkinliğin en çok ilgi çeken anlarından biri oldu.Türk Mutfağı Haftasında, İskilip dolması Mengen'de buluştu

Tuğçe Koçak'ın Gururlu Anları

Tuğçe Koçak, etkinlikte yaptığı açıklamada, "Böyle önemli bir günde yöremizin özel lezzetini tanıtmaktan gurur duydum. İskilip dolmasının daha geniş kitlelere ulaşmasını sağladığımız için mutluyum," dedi.

Yöresel Lezzetler ve Türk Mutfağı

Bu etkinlik, Türk mutfağının zenginliklerini ve yöresel lezzetlerini tanıtmak için büyük bir fırsat sundu. İskilip dolmasının yanı sıra birçok farklı yöresel lezzet de sergilendi ve misafirlerin beğenisine sunuldu.

Etkinlik Sonunda Teşekkürler

Etkinliğin sonunda, katılımcılara Türk mutfağının çeşitliliğini ve zenginliğini keşfetme fırsatı sunan organizasyon için teşekkür edildi. Bu tür etkinliklerin, Türk mutfağının dünya çapında tanınmasına katkıda bulunacağı vurgulandı.

# belediye, ankara

30 May 2024 - 09:41 Bolu/ Mengen- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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