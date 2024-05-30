Prof. Dr. Ali Ateş, BAİBÜ İnşaat Fakültesi Dekanı Oldu

BAİBÜ İnşaat Fakültesi’nin yeni dekanı Deprem ve Yapı Güvenliği Uzmanı Prof. Dr. Ali Ateş oldu. Bu atama ile üniversite, güvenli yapıların inşası ve deprem araştırmalarında yeni bir döneme adım atıyor. Prof. Dr. Ateş, bilgi ve deneyimleriyle fakülteye önemli katkılar sunacak.

Deprem ve yapı güvenliği uzmanlığı

Prof. Dr. Ali Ateş, BAİBÜ Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevinde birçok başarılı projeye imza atmış bir isim. Özellikle Düzce ve Bolu bölgelerinde gerçekleştirdiği çalışmalarla tanınan Ateş, deprem mühendisliği ve yapı güvenliği konularındaki uzmanlığıyla fakültenin araştırma projelerine büyük katkılar sunacak. Ateş’in bu ataması, üniversitenin deprem güvenliği alanındaki çalışmalarını hızlandırma hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Memleketinden destek mesajları

Prof. Dr. Ali Ateş’in yeni görevi, memleketi Adana’nın Tapan Kırıkuşağı köyünde de büyük bir sevinçle karşılandı. Köy sakinleri, sosyal medya üzerinden tebrik mesajları paylaşarak Ateş’e başarılar diledi. "Tapanlı hemşehrimiz Prof. Dr. Ali Ateş’e yeni görevinde üstün başarılar diliyoruz." şeklindeki mesajlar, sosyal medyada geniş yankı buldu ve Prof. Dr. Ateş’e olan desteği gözler önüne serdi.

Üniversite için stratejik bir atama

BAİBÜ yönetimi, Prof. Dr. Ali Ateş’in dekanlık görevine atanmasını stratejik bir adım olarak değerlendiriyor. Ateş’in geniş bilgi birikimi ve deneyimi, fakültenin bilimsel araştırmalarına ve eğitim kalitesine önemli katkılar sağlayacak. Bu atama ile fakültenin, daha güvenli ve dayanıklı yapıların inşası konusundaki çalışmalarını hızlandırması bekleniyor.

Bilimsel araştırmalarda yeni bir dönem

Prof. Dr. Ali Ateş’in liderliğinde, İnşaat Fakültesi’nde bilimsel araştırmaların yeni bir ivme kazanacağı öngörülüyor. Ateş, dekanlık görevine başladıktan sonra fakültenin deprem ve yapı güvenliği konularındaki araştırma projelerine öncelik vereceğini belirtti. Bu projeler, hem akademik alanda hem de pratik uygulamalarda önemli gelişmelere yol açacak.

Akademik ve bilimsel başarılar

Prof. Dr. Ali Ateş, akademik kariyeri boyunca birçok ulusal ve uluslararası projede yer almış ve önemli başarılara imza atmıştır. Özellikle deprem mühendisliği ve yapı güvenliği alanındaki çalışmaları, bilim camiası tarafından büyük takdir toplamıştır. Ateş’in dekanlık görevine atanması, bu alandaki çalışmaların daha da ileriye taşınması için önemli bir fırsat olarak görülüyor.

Geleceğe yönelik beklentiler

BAİBÜ İnşaat Fakültesi, Prof. Dr. Ali Ateş’in liderliğinde, akademik ve bilimsel çalışmalarını daha da ileriye taşımayı hedefliyor. Üniversite yönetimi ve fakülte kadrosu, bu atamanın getireceği yenilikler ve başarılar konusunda büyük bir heyecan ve umut taşıyor. Ateş, dekanlık görevine başladıktan sonra fakültenin bilimsel etkinliklerinin arttırılması ve uluslararası işbirliklerinin güçlendirilmesi için çalışmalarına hızla başlayacak.