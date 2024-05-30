Tehlikenin adı: Keneler!.. Yaz aylarında hastalık riski artıyor…

Keneler, yaz aylarında daha aktif hale gelerek ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Kenelerden korunma yolları ve alınacak önlemler hakkında bilgi sahibi olmak, hastalık riskini azaltmada büyük önem taşır.

Keneler ve tehlikeleri

Keneler, insan sağlığı için büyük tehlike arz eden küçük parazitlerdir. Özellikle yaz aylarında daha aktif olan keneler, kan emerek beslenir ve bu süreçte çeşitli hastalıkları insanlara bulaştırabilir. Bolu Veteriner Hekimler Oda Başkanı Mehmet Ok, kenelerin 200'ün üzerinde hastalığın taşıyıcısı olduğunu belirtiyor. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) gibi ölümcül hastalıklar da bu parazitler aracılığıyla yayılabilir.

Kenelerin yaygın görüldüğü bölgeler

Keneler, yüksek rakımlı ve düşük nemli bölgelerde daha sık görülür. Mehmet Ok, "Keneler, hayatlarını sürdürebilmek için kan emmek zorunda olan eklem bacaklılardır. Özellikle yüksek rakımlı (800 metre üzerinde) ve düşük nemin olduğu bölgelerde daha sık görülmektedirler" diyor. Bu tür bölgelerde yaşayan veya bu bölgelere seyahat eden kişilerin dikkatli olması gerekiyor.

Hangi hastalıkları taşırlar?

Kenelerin taşıdığı hastalıklar oldukça çeşitlidir ve dünya genelinde 200'den fazla hastalığı naklettikleri bilinmektedir. En bilinenlerinden biri olan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, kenelerin tükürük yoluyla insanlara bulaşabilir. Mehmet Ok, bu hastalıkların ciddiyetine dikkat çekerek, açık alanlarda dolaşırken alınacak önlemlerin önemini vurguluyor.

Kenelerden korunma yolları

Kenelerden korunmak için bazı basit ama etkili yöntemler vardır. Özellikle ilkbahar sonu ve yaz aylarında kene popülasyonunun yoğun olduğu dönemlerde açık renkli kıyafetler giymek, çorapları paçaların üzerine çekmek, kıyafetlere repellent uygulamak ve aktiviteler sonrasında vücudu kene yönünden kontrol etmek önerilir. Bu yöntemler, kenelerin ısırma riskini azaltabilir.

Kene tutunması durumunda ne yapılmalı?

Kene tutunması durumunda en doğru hareket, hemen bir sağlık kuruluşuna başvurmaktır. Mehmet Ok, "Kene ile karşılaşıldığında vatandaşlarımızın en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekir. Keneyi kendi imkanlarıyla çıkartmamaları, kopartmamaları ve ezmemeleri gerekir ki keneler hastalığı yaymasın" şeklinde uyarıda bulunuyor.

Kene popülasyonunu azaltma yöntemleri

Kenelerle mücadelede hem fiziksel hem de kimyasal yöntemler kullanılabilir. Meraların sürülmesi, tarlaların biçilmesi, otların kurutulması ve sökülmesi gibi fiziksel önlemler alınabilir. Ayrıca, hayvanların üzerinde veya çevresinde bulunan kenelerin akarasidler ile yok edilmesi etkili bir yöntemdir. Bu şekilde kene popülasyonu azaltılabilir.

Toplumsal bilinç ve önlemler

Kenelerin taşıdığı hastalıkların ciddiyeti göz önünde bulundurulduğunda, toplumun bilinçlenmesi ve önlem alması hayati önem taşır. Mehmet Ok, "Kene popülasyonunu azaltma ve hastalık riskini en aza indirme konusunda alınacak önlemler, insan sağlığını korumada büyük rol oynar" diyor.