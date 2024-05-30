El emeği göz nuru! Mudurnu’da kadınlar eski okul binasında sergi açtı



Mudurnu'da El Emeği Sergisi Büyük İlgi Gördü

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi'nde dikiş kursu alan ev hanımları, kendi el emeği ürünlerinden oluşan bir sergi düzenledi. Munduşlar köyündeki eski okul binasında yöresel oyunlarla açılan sergi, büyük ilgi gördü.

14 Kadın 6 Aylık Kursu Tamamladı

Mudurnu Halk Eğitim Merkezi'nde 6 ay önce başlayan dikiş kursuna, Munduşlar köyünden 14 kadın katıldı. Ev hanımları, bu kursta çeyizlik eşya ve kıyafetler dikmeyi öğrendi. Kurs sonunda ustalaşan kadınlar, mutluluklarını sergi açarak paylaştılar. Eski okul binasında düzenlenen sergi, yöresel kıyafetler ve oyun havaları eşliğinde açıldı ve büyük beğeni topladı.

Yetkililer ve Vatandaşlar Sergiye Yoğun İlgi Gösterdi

Serginin açılışına Mudurnu İlçe Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu, Halk Eğitim Müdürü Cemal Özlü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kadınların el emeği ürünleri, hem satılmak hem de çocuklarının çeyizine katkı sağlamak üzere hazırlandı.

"Ürünlerin Bir Kısmı Satılıyor, Bir Kısmı Çeyiz İçin Hazırlanıyor"

Halk Eğitim Müdürü Cemal Özlü, kadınların el emeği ürünlerini hem satıp hem de çeyiz için hazırladıklarını belirtti. Özlü, "Munduşlar köyümüzde giyim alanında üç kurs açtık. Bu kurslara 14 kursiyer kaydoldu. Bugün de bu kursların sergisini düzenliyoruz. Ürünlerin bir kısmı satılıyor, bir kısmı da çocuklarının çeyizi için hazırlanıyor" dedi.

"Eski Binaların Değerlendirilmesi Gerekir"

Köy muhtarı Hakkı Yiğit, eski köy binalarının bu tür etkinliklerle değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı ve emeği geçenlere teşekkür etti.

"Çocuklarımız İçin Güzel Kıyafetler Diktik"

Kursiyerlerden Nagehan Ayaz, "Halk Eğitim Merkezi'ne ve Yasemin hocama çok teşekkür ediyorum. Sayesinde çok güzel şeyler öğrendik. Çocuklarımız ve kendimiz için çok güzel kıyafetler diktik" şeklinde konuştu.

Halk Eğitim Merkezi'nde 41 Farklı Kurs

Mudurnu Halk Eğitim Merkezi, 2023-2024 yıllarında 41 farklı alanda kurs açtı. Bu çeşitlilik, kadınların kendilerini geliştirmelerine ve topluma katkı sağlamalarına olanak tanıyor.