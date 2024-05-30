Bolu'da trafik kazası! Uçuruma yuvarlanan aracı bulmak için ekipler seferber oldu!

Kaza Anı ve İhbar
Bolu'da, Tokad-i Hayrettin Türbesi ile Bolu kent merkezi arasında gerçekleşen trafik kazasında, başka bir aracın çarpması sonucu uçuruma yuvarlanan otomobilde bir kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazanın Tespiti ve Arama Çalışmaları
Ekipler, kaza yerini bulmak için güzergah boyunca araçlarının megafonundan anons yaparak arama çalışmalarına başladı. Yaklaşık yarım saat süren arama çalışması sonucunda, kaza yerinin D-100 Karayolu'nun Dağkent mevkisi olduğu belirlendi.
Kaza Yerinde İnceleme
Olay yerine ulaşan ekipler, yoldan çıkarak yaklaşık 40 metrelik uçuruma yuvarlanan aracı tespit etti. Ağır hasar gören otomobilden kendi imkanları ile çıkmayı başaran sürücü Ayşenur C. ve annesi Safiye C. sağlık ekipleri tarafından ambulansta muayene edildi. Hayati tehlikesi bulunmayan Safiye C., tedbir amaçlı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne sevk edildi.
Kazaya Neden Olan Araç Araştırılıyor
Ayşenur C., polis ekiplerine verdiği ifadesinde, marka, model ve plakasını göremediği beyaz renkli bir aracın çarpması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktığını belirtti. Polis ekipleri, kazaya neden olan aracın bulunması için güzergah üzerindeki Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamera görüntülerini incelemeye aldı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.