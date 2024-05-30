Eğitim emekçileri tasarruf tedbirlerine karşı birleşti… ‘Servis ve Lojman Hakkıma Dokunma!’

Eğitim emekçilerinden güçlü tepki

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Öğretim Elemanları Derneği, son dönemde uygulamaya konulan tasarruf tedbirlerine karşı tepkilerini dile getirdi. Ortak basın açıklaması düzenleyen iki örgüt, eğitim alanında alınan bu tedbirlerin olumsuz etkilerini sert bir dille eleştirdi. Açıklamada, eğitim emekçilerinin seslerinin daha gür çıkacağı mesajı verildi.

Kamu yatırımları ve istihdam azalıyor

Basın açıklamasında, özellikle kamu yatırımlarının yetersizliği ve kamu personeli istihdamının azaltılması konusundaki endişeler vurgulandı. Eğitim-Sen ve AİBÜ Öğretim Elemanları Derneği, kamu yatırımlarının artırılması gerektiğini belirterek, bu konudaki kaygılarını dile getirdi. Kamu yatırımlarının yetersizliği, eğitim kalitesini ciddi şekilde tehlikeye sokuyor.

Esnek ve uzaktan çalışma modeli eleştirildi

Açıklamada, esnek ve uzaktan çalışma modellerinin yaygınlaşmasının olumsuz etkilerine de dikkat çekildi. Uzaktan çalışmanın kalıcı hale getirilmesi, güvencesiz istihdamı artırarak çalışanların haklarını zayıflatıyor. Bu durumun kabul edilemez olduğu belirtilerek, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve güvenceli istihdamın sağlanması gerektiği ifade edildi.

Angarya çalışma ve düşük ücretler

Eğitim emekçileri, angarya çalışmanın artmasından ve ücretlerin düşürülmesinden duydukları rahatsızlığı dile getirdi. Angarya çalışmanın yaygınlaşması ve düşük ücret politikaları, çalışanların yaşam standartlarını olumsuz etkiliyor. Eğitim-Sen, adil ve yeterli ücret politikalarının uygulanması gerektiğini savunarak, bu konuda mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Sosyal tesisler ve lojmanların önemi

Açıklamada ayrıca, lojmanların ve sosyal tesislerin satılmasının çalışanların sosyal haklarını ve yaşam kalitelerini düşürdüğü ifade edildi. Eğitim emekçileri, bu tür satışların çalışanların yaşam koşullarını zorlaştırdığını belirterek, sosyal tesislerin korunması ve geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Lojmanların çalışanların yaşam kalitesi için önemine dikkat çekildi.

Servis hizmetlerinin kaldırılması sorunu

Basın açıklamasında, servis hizmetlerinin kaldırılmasının çalışanlar üzerindeki olumsuz etkileri de vurgulandı. Eğitim-Sen ve AİBÜ Öğretim Elemanları Derneği, servis hizmetlerinin çalışanların ulaşım sorunlarını çözdüğünü belirterek, bu hizmetin kaldırılmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti. Çalışanların iş yerlerine rahat ulaşabilmesi için servis hizmetlerinin devam ettirilmesi gerektiği savunuldu.

Mücadele Kararlılığı

Son olarak, Eğitim-Sen ve AİBÜ Öğretim Elemanları Derneği, alınan tasarruf tedbirlerine karşı mücadele etmeye kararlı olduklarını belirtti. "Saldırı Paketine karşı mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadesiyle, eğitim emekçilerinin haklarını savunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Eğitim alanında yapılacak her türlü düzenlemenin, çalışanların ve öğrencilerin lehine olması gerektiğini savundular. Eğitim-Sen ve AİBÜ Öğretim Elemanları Derneği, hakları ve eğitim kalitesini korumak adına ortak bir duruş sergileyerek mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.