Türkiye'nin 835. bal ormanı Batı Karadeniz’de…

Bölge arıcılarına müjde: Yeni bal ormanı kuruldu

Türkiye’nin 835. bal ormanı, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Düzce’nin Yığılca ilçesi Paşabükü mevkiinde kuruldu. Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde 144 hektarlık alanda yer alan bu orman, bölgedeki bal üreticileri için büyük bir sevinç kaynağı oldu.

Koruma altındaki 160 arı kolonisi

Başlangıçta orman köylüsünün gelirini artırmak amacıyla kurulan bal ormanında, 160 arı kolonisi koruma altına alındı. Bu sayede arı neslinin tükenmemesi için önemli adımlar atıldı. Bal ormanının genişliği ve verimliliği sayesinde arıcılar, kovan sayılarını artırarak arıcılık ve bal üretimine katkı sağladı. Kovan sayılarındaki bu artış, arıcılıkla geçinen üreticilerin bölgeye yerleşip gelirlerini artırmalarına olanak tanıdı.

Türkiye’de bal ormanı sayısı 835'e ulaştı

Türkiye’de bal ormanı faaliyetleri, ilk olarak 2007 yılında Bursa’da başladı. Son yıllarda bu faaliyetler hızla artarak 2023 yılında bal ormanı sayısı 794’e yükseldi ve Türkiye, bal üretiminde dünya ikinciliğine yerleşti. 2024 yılı itibariyle ise bal ormanı sayısı 835’e ulaştı ve dünya sıralamasında birinci olma hedefi konuldu. Türkiye’de en çok bal ormanı kurulan bölge, 113 bal ormanıyla Karadeniz Bölgesi oldu.

Hedef 850 bal ormanı

2024 yılı sonuna kadar bal ormanı sayısının 850’ye çıkarılması hedeflenmişti. Yılın bitmesine henüz 7 ay varken, bu hedefin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Bal ormanı nedir?

Bal ormanı, arıcılık faaliyetlerine uygun olarak arılar için nektar ve polen kaynağı olan ağaç, otsu ve çalı formundaki bitkilerin ekildiği, arıcılık çalışmalarına uygun yapı ve birimlerin oluşturulduğu belirli alanlar olarak tanımlanabilir. Bu özel alanlar, arıcılık ve bal üretimi için ideal koşulları sağlar.

Bu yeni bal ormanı, bölge arıcıları ve bal üretimi için büyük bir adım olarak görülüyor. Türkiye'nin bu alandaki liderliği, dünya bal üretiminde birinci sıraya yükselme hedefini daha da pekiştiriyor.