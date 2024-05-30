Bolu’nun mor çiçekleri! Macar fiği tarlayı sanat eserine çevirdi



Bolu’da Macar Fiği Büyüleyici Bir Manzara Oluşturdu

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, Sarıyar köyü yolu üzerindeki bir tarla, ekim ayında ekilen macar fiği ile adeta bir sanat eserine dönüştü. Mayıs yağmurları sonrası yeşeren tarlada açan mor çiçekler, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Ekim Ayında Macar Fiği Ekildi

Ekim ayında tarlasına macar fiği eken üretici, bu bitkinin hayvan yemi olarak kullanılmasının yanı sıra tarlada oluşturduğu muhteşem görüntü ile de dikkat çekti. Macar fiği, yüksek besin ve protein değeri ile çiftçilerin tercih ettiği bir bitki.

Mayıs Yağmurları Sonrası Eşsiz Görüntüler

Mayıs ayında yağan yağmurların ardından, yeşil tarlaların arasında açan mor çiçekler, eşsiz bir manzara sundu. Tarladan geçen vatandaşlar, bu doğal güzellik karşısında fotoğraf çekmeden geçemiyor.

Vatandaşlar Hayran Kaldı

Tarlanın güzelliğini vurgulayan Mehmet Çavuşoğlu, “Köyümüzün girişindeki bu tarla, mevsim sonu yağmurlarıyla harika çiçek açtı. Buradan geçenler bu çiçekleri başka bitkiler sanıyor, ama bunlar doğanın kendi çiçekleri. Ekme değil, kendiliğinden oluşmuş, belli” dedi.