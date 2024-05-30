Ünlü manken Didem Soydan'ın derin yırtmaçlı cesur elbisesi yürek hoplattı

Ünlü manken Didem Soydan, kıyafet seçimleri hakkında yapılan eleştirilere yanıt verdi. Soydan, özellikle sosyal medyada yapılan yorumlara karşı bir açıklama yaparak, moda dünyasının işleyişine dikkat çekti.

Tasarımcıların Eseri, Modellerin Görevi

Didem Soydan, moda dünyasında bir model olarak görevinin, tasarımcıların yaratıcı vizyonlarını taşımak olduğunu vurguladı. Soydan, "Tasarımcılar yapıyor, biz giyiyoruz. Bizim işimiz bu," şeklinde konuşarak, modellik mesleğinin doğasını açıkladı. Her giydiğiyle dikkat çeken Soydan, eleştirilere karşı oldukça rahat bir tutum sergiledi.

Sosyal Medya ve Eleştiriler

Soydan, sosyal medya kullanımı ve aldığı yorumlar hakkında da samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü model, "Elbette yorumları dikkate alıyorum ama zamanla bu eleştirilere alışıyorsunuz," dedi ve ekledi: "Sosyal medyada da paylaşıyoruz, eleştiriler kaçınılmaz oluyor."

Gülşen'in Doğum Günü Partisinde Göz Kamaştırdı

Geçtiğimiz akşam ünlü şarkıcı Gülşen'in doğum günü partisine katılan Soydan, şıklığı ve tarzıyla ön plandaydı. Partide çekilen fotoğrafları sosyal medyada paylaşan Soydan, takipçilerinden tam not aldı. Soydan'ın tarzı, moda severler tarafından sıkça konuşulan konular arasında yer alıyor.

Ünlü model Didem Soydan, moda dünyasındaki yerini sağlamlaştırırken, kendisine yönelik eleştirilere de profesyonel bir bakış açısıyla yaklaşıyor. Tarzı ve duruşuyla her daim gündemde kalmayı başaran Soydan, modellik kariyerine devam ederken, aynı zamanda sosyal medya üzerinden de etkileşimini artırıyor.