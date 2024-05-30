Yeni Banknotlar ve Madeni Paralar Üzerine Vatandaşların Yorumları
Bolu'da vatandaşlara yeni çıkacak olan banknotlar ve madeni 5 TL hakkında ne düşündüklerini sorduk. Yanıtlar oldukça çarpıcıydı! Ekonomik değer kaybı ve enflasyon endişeleri ön planda. Vatandaşlar ayrıca Atatürk resimlerinin yeni paralarda yer almasını istiyor. İşte detaylar.
Destek Var Ama Umut Yok
Bir vatandaş, "Yeni paraların piyasaya sürülmesini destekliyorum. Tebrik ediyorum, devam etsinler. Ancak ekonominin düzeleceğine dair umudumuz yok," diyerek hem destek hem de umutsuzluk ifade etti.
Ekonomik Değer Kaybının İşareti
Başka bir vatandaş ise, "Bu durum Türkiye'nin ekonomik değer kaybını gösteriyor," diyerek yeni paraların basılmasının ekonomik gerilemeyi simgelediğini belirtti. "Bu paraların basılması, Türkiye’nin dibe gittiğinin bir göstergesi. Enflasyon demek oluyor bu durum," sözleriyle endişelerini dile getirdi.
Atatürk Resmi Beklentisi
Bazı vatandaşlar ise yeni paralarla ilgili olumlu beklentilerini dile getirerek, "Umarız ki yeni çıkan paralarda Atatürk’ün resimleri olur," dediler. Atatürk'ün resimlerinin yeni banknotlarda yer alması, halkın en önemli taleplerinden biri olarak öne çıktı.
"22 Senedir Düzelmemiş, Şimdi mi Düzelecek?"
Uzun süredir ekonomik sıkıntılar yaşayan bazı vatandaşlar, "22 senedir düzelmeyen bu ülkede yeni çıkan paralarla bir şey düzelmez," diyerek ekonomik reformların yetersiz olduğunu ve yeni paraların çözüm getirmeyeceğini düşündüklerini ifade ettiler.
5 Liranın Özellikleri
Malzeme: Bakır, nikel ve çinko karışımı
Çap: 28,15 mm
Kalınlık: 1,70 mm
Ağırlık: 8,25 gram
Kenarı: Tırtıllı
Dış Halka Motifi: Sekiz köşeli Selçuklu yıldızı
Göbek Motifi: Türkiye yüzyılı logosu
Diğer Detaylar: Ay yıldız, "5" rakamı, "TÜRK LİRASI" yazısı, "2023" tarihi
Adet: 100 milyon
Tedavül: Cumhuriyetin 100. yılı anısına basılmıştır
Bolu Gündem Yayın Grubu olarak İzzet Baysal Caddesi'nde yaptığımız röportajlar, yeni çıkacak olan 500 ve 1000 TL banknotlar ile madeni 5 TL hakkında çeşitli ve ilginç görüşleri ortaya koydu. Ekonomik durumun kötüleştiğini düşünen vatandaşlar, yeni paraların bu durumu düzelteceğine dair pek umutlu değiller.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.