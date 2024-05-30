Yeni Banknotlar ve Madeni Paralar Üzerine Vatandaşların Yorumları

Bolu'da vatandaşlara yeni çıkacak olan banknotlar ve madeni 5 TL hakkında ne düşündüklerini sorduk. Yanıtlar oldukça çarpıcıydı! Ekonomik değer kaybı ve enflasyon endişeleri ön planda. Vatandaşlar ayrıca Atatürk resimlerinin yeni paralarda yer almasını istiyor. İşte detaylar.

Destek Var Ama Umut Yok

Bir vatandaş, "Yeni paraların piyasaya sürülmesini destekliyorum. Tebrik ediyorum, devam etsinler. Ancak ekonominin düzeleceğine dair umudumuz yok," diyerek hem destek hem de umutsuzluk ifade etti.

Ekonomik Değer Kaybının İşareti

Başka bir vatandaş ise, "Bu durum Türkiye'nin ekonomik değer kaybını gösteriyor," diyerek yeni paraların basılmasının ekonomik gerilemeyi simgelediğini belirtti. "Bu paraların basılması, Türkiye’nin dibe gittiğinin bir göstergesi. Enflasyon demek oluyor bu durum," sözleriyle endişelerini dile getirdi.

Atatürk Resmi Beklentisi

Bazı vatandaşlar ise yeni paralarla ilgili olumlu beklentilerini dile getirerek, "Umarız ki yeni çıkan paralarda Atatürk’ün resimleri olur," dediler. Atatürk'ün resimlerinin yeni banknotlarda yer alması, halkın en önemli taleplerinden biri olarak öne çıktı.

"22 Senedir Düzelmemiş, Şimdi mi Düzelecek?"

Uzun süredir ekonomik sıkıntılar yaşayan bazı vatandaşlar, "22 senedir düzelmeyen bu ülkede yeni çıkan paralarla bir şey düzelmez," diyerek ekonomik reformların yetersiz olduğunu ve yeni paraların çözüm getirmeyeceğini düşündüklerini ifade ettiler.

5 Liranın Özellikleri

Malzeme: Bakır, nikel ve çinko karışımı

Çap: 28,15 mm

Kalınlık: 1,70 mm

Ağırlık: 8,25 gram

Kenarı: Tırtıllı

Dış Halka Motifi: Sekiz köşeli Selçuklu yıldızı

Göbek Motifi: Türkiye yüzyılı logosu

Diğer Detaylar: Ay yıldız, "5" rakamı, "TÜRK LİRASI" yazısı, "2023" tarihi

Adet: 100 milyon

Tedavül: Cumhuriyetin 100. yılı anısına basılmıştır

Bolu Gündem Yayın Grubu olarak İzzet Baysal Caddesi'nde yaptığımız röportajlar, yeni çıkacak olan 500 ve 1000 TL banknotlar ile madeni 5 TL hakkında çeşitli ve ilginç görüşleri ortaya koydu. Ekonomik durumun kötüleştiğini düşünen vatandaşlar, yeni paraların bu durumu düzelteceğine dair pek umutlu değiller.