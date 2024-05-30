Uyuşturucu sattığı da iddia edilen Kalben, iddialara yanıt verdi

Ünlü şarkıcı Kalben, uyuşturucu temin etmek suçlamasıyla evine düzenlenen bir operasyon sonucu gözaltına alındı. Bu olay, kamuoyunda geniş yankı buldu. Kalben, kendisini ihbar eden bir arkadaşının ifadeleri üzerine polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi. Şarkıcının evinde yapılan detaylı aramalar, basında geniş yer buldu ve büyük tepkilere neden oldu.

İddialar ve Savunmalar

Ortaya atılan şok iddialara göre, ihbarcı, Kalben'in müzik dünyasından bazı ünlü isimlere uyuşturucu sattığını öne sürdü. Bu satışların menajeri aracılığıyla gerçekleştirildiği iddia edildi. Ancak Kalben, gözaltına alınmasına yol açan bu iddiaları şiddetle reddetti. Şarkıcı, uyuşturucu satışıyla hiçbir ilgisinin olmadığını, kendisine iftira atıldığını savundu.

İtiraf ve Şantaj

Kalben, ifadesinde uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve bu nedenle tedavi gördüğünü kabul etti. Ünlü şarkıcı, evine operasyon yapılmadan bir gün önce kokain kullandığını itiraf etti. Ayrıca, bir arkadaşı tarafından yurt dışında kokain kullanırken çekilen bir video ile şantaja uğradığını ve kamuoyuna uyuşturucu satıcısı gibi lanse edilmeye çalışıldığını açıkladı.

Soruşturma Devam Ediyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu iddialarla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Kalben'in telefonu, incelenmek üzere emniyet güçlerine şifresiyle birlikte teslim edildi. Olayla ilgili yeni gelişmeler, savcılık tarafından yakından incelenmeye devam ediyor.