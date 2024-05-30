Bolulu cimnastikçiler Türkiye şampiyonasında fırtına gibi esti!

Bolu, 24-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında düzenlenen Okul Sporları Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Türkiye genelinden 800'e yakın sporcunun katıldığı bu büyük organizasyon, 56 ilden gelen sporcular, antrenörler ve idarecileri bir araya getirdi. Küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde kız ve erkek sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne olan şampiyona, Bolu'nun gurur kaynağı oldu.

Bolu'nun madalya yağmuru

Bolu, bireysel kategorilerde 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Metehan Kartın, genç erkekler kategorisinde Türkiye Şampiyonu olurken, Çağrı Yılmaz Türkiye ikincisi oldu. Yıldız erkekler kategorisinde Bahadır Çimen Türkiye ikincisi, Tuna Alaydın ise Türkiye dördüncüsü oldu. Takım kategorisinde ise Genç Takım Canip Baysal Anadolu Lisesi Türkiye şampiyonu olurken, Genç 2. Takım Kanuni Anadolu Lisesi Türkiye ikincisi oldu. Bu büyük başarılar Bolu'yu gururlandırdı.

Bir alkışta onlara…

Bolu'nun başarılı antrenörleri Ersin Yılmaz, İbrahim Bulut, Mustafa Arca, Emre Öztekin ve Onur Çelik’in çalıştırdığı sporcular, organizasyonda üstün performans sergiledi. Antrenörlerin özverili çalışmaları ve sporcuların disiplinli hazırlıkları, Bolu'nun artistik cimnastikteki başarısını perçinledi.

Organizasyon ve katılım

İki gün süren bu heyecan dolu şampiyona, katılımcıların büyük ilgisini çekti. Bolu, hem organizasyon kalitesi hem de sporcularının başarılarıyla adından söz ettirdi. Katılımcılar, Bolu'nun ev sahipliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Şampiyonaya katılan tüm sporcular, antrenörler ve idareciler, organizasyonun başarısına katkıda bulundular.

Geleceğe yönelik umutlar

Bolu'da düzenlenen bu şampiyona, genç sporcuların yeteneklerini sergileme ve deneyim kazanma fırsatı sundu. Bolu'nun artistik cimnastikteki bu başarısı, gelecekte daha büyük başarıların habercisi niteliğinde. Bolulu sporcular, elde ettikleri başarılarla Türkiye genelinde büyük bir gurur kaynağı oldular.