Ormanlık alanda yürüyüş yapan dört arkadaşın önlerine çıkan yaratık kameralara yansıdı! Herkes paniğe kapılıp kaçışmaya başladı! Kimse evinden dışarıya çıkmasın! Acil kod verildi



Devrek’te Nadir Bir Karşılaşma

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde, doğa yürüyüşü yapan dört arkadaş ormanlık alanda nadir görülen yaban kedisine rastladı. Muhammet Bayram, Muhammet Kalmaoğlu, Adem Ören ve Mustafa Çelikbilek, Akçasu köyünde doğa yürüyüşü yaparken bu heyecan verici anı cep telefonlarıyla kaydettiler.

Doğa Yürüyüşü Sırasında Karşılaştılar

Her pazar günü doğa yürüyüşü yapan ekip, bu pazar da rutin yürüyüşlerini gerçekleştirmek üzere Akçasu köyüne doğru yola çıktı. Yürüyüş esnasında, aniden karşılarına çıkan yaban kedisi, grup üyelerinden Adem Ören tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

"Bizlere Poz Veriyormuş Gibiydi"

Adem Ören, yaban kedisini görüntülerken yaşadığı heyecanı şöyle anlattı: "Vahşi bir hayvan olduğunu düşündüğümüz yaban kedisini bir anda karşımızda gördük. Sanki bizlere poz veriyormuş gibi duruyordu. Görmek istedik ve bir süre hareket etmedi. Bu bizim için çok heyecan verici bir an oldu."

Yaban Kedisi Hakkında Bilinmeyenler

Yaban kedileri, Türkiye'nin ormanlık alanlarında nadiren görülen türlerden biridir. Özellikle Zonguldak bölgesinde bu tür bir karşılaşma oldukça ender yaşanır. Yaban kedileri genellikle geceleri aktif olup gündüzleri saklanmayı tercih ederler. Bu nedenle, gündüz vakti böyle bir karşılaşma oldukça ilgi çekici ve kayda değer bir olaydır.