30 May 2024 - 12:35- Gündem G:

Ormanlık alanda yürüyüş yapan dört arkadaşın önlerine çıkan yaratık kameralara yansıdı! Herkes paniğe kapılıp kaçışmaya başladı! Kimse evinden dışarıya çıkmasın! Acil kod verildi

Zonguldak Devrek'te doğa yürüyüşü yapan dört arkadaş, nadir görülen yaban kedisini cep telefonuyla kaydetti. Bu heyecan verici an, doğa severler ve yaban hayatı araştırmacıları için önemli bir gözlem oldu.

İhlas Haber Ajansı
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Ormanlık alanda yürüyüş yapan dört arkadaşın önlerine çıkan yaratık kameralara yansıdı! Herkes paniğe kapılıp kaçışmaya başladı! Kimse evinden dışarıya çıkmasın! Acil kod verildi mask
Ormanlık alanda yürüyüş yapan dört arkadaşın önlerine çıkan yaratık kameralara yansıdı! Herkes paniğe kapılıp kaçışmaya başladı! Kimse evinden dışarıya çıkmasın! Acil kod verildi
Ormanlık alanda yürüyüş yapan dört arkadaşın önlerine çıkan yaratık kameralara yansıdı! Herkes paniğe kapılıp kaçışmaya başladı! Kimse evinden dışarıya çıkmasın! Acil kod verildi
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Devrek’te Nadir Bir Karşılaşma

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde, doğa yürüyüşü yapan dört arkadaş ormanlık alanda nadir görülen yaban kedisine rastladı. Muhammet Bayram, Muhammet Kalmaoğlu, Adem Ören ve Mustafa Çelikbilek, Akçasu köyünde doğa yürüyüşü yaparken bu heyecan verici anı cep telefonlarıyla kaydettiler.

Ormanlık alanda yürüyüş yapan dört arkadaşın önlerine çıkan yaratık kameralara yansıdı! Herkes paniğe kapılıp kaçışmaya başladı! Kimse evinden dışarıya çıkmasın! Acil kod verildi

Doğa Yürüyüşü Sırasında Karşılaştılar

Her pazar günü doğa yürüyüşü yapan ekip, bu pazar da rutin yürüyüşlerini gerçekleştirmek üzere Akçasu köyüne doğru yola çıktı. Yürüyüş esnasında, aniden karşılarına çıkan yaban kedisi, grup üyelerinden Adem Ören tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Ormanlık alanda yürüyüş yapan dört arkadaşın önlerine çıkan yaratık kameralara yansıdı! Herkes paniğe kapılıp kaçışmaya başladı! Kimse evinden dışarıya çıkmasın! Acil kod verildi

"Bizlere Poz Veriyormuş Gibiydi"

Adem Ören, yaban kedisini görüntülerken yaşadığı heyecanı şöyle anlattı: "Vahşi bir hayvan olduğunu düşündüğümüz yaban kedisini bir anda karşımızda gördük. Sanki bizlere poz veriyormuş gibi duruyordu. Görmek istedik ve bir süre hareket etmedi. Bu bizim için çok heyecan verici bir an oldu."
Ormanlık alanda yürüyüş yapan dört arkadaşın önlerine çıkan yaratık kameralara yansıdı! Herkes paniğe kapılıp kaçışmaya başladı! Kimse evinden dışarıya çıkmasın! Acil kod verildi

Yaban Kedisi Hakkında Bilinmeyenler

Yaban kedileri, Türkiye'nin ormanlık alanlarında nadiren görülen türlerden biridir. Özellikle Zonguldak bölgesinde bu tür bir karşılaşma oldukça ender yaşanır. Yaban kedileri genellikle geceleri aktif olup gündüzleri saklanmayı tercih ederler. Bu nedenle, gündüz vakti böyle bir karşılaşma oldukça ilgi çekici ve kayda değer bir olaydır.Ormanlık alanda yürüyüş yapan dört arkadaşın önlerine çıkan yaratık kameralara yansıdı! Herkes paniğe kapılıp kaçışmaya başladı! Kimse evinden dışarıya çıkmasın! Acil kod verildi

# türkiye, doğa

30 May 2024 - 12:35 Zonguldak- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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