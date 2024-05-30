Ormanlık alanda yürüyüş yapan dört arkadaşın önlerine çıkan yaratık kameralara yansıdı! Herkes paniğe kapılıp kaçışmaya başladı! Kimse evinden dışarıya çıkmasın! Acil kod verildi

Devrek’te Nadir Bir Karşılaşma
Zonguldak’ın Devrek ilçesinde, doğa yürüyüşü yapan dört arkadaş ormanlık alanda nadir görülen yaban kedisine rastladı. Muhammet Bayram, Muhammet Kalmaoğlu, Adem Ören ve Mustafa Çelikbilek, Akçasu köyünde doğa yürüyüşü yaparken bu heyecan verici anı cep telefonlarıyla kaydettiler.
Doğa Yürüyüşü Sırasında Karşılaştılar
Her pazar günü doğa yürüyüşü yapan ekip, bu pazar da rutin yürüyüşlerini gerçekleştirmek üzere Akçasu köyüne doğru yola çıktı. Yürüyüş esnasında, aniden karşılarına çıkan yaban kedisi, grup üyelerinden Adem Ören tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
"Bizlere Poz Veriyormuş Gibiydi"
Adem Ören, yaban kedisini görüntülerken yaşadığı heyecanı şöyle anlattı: "Vahşi bir hayvan olduğunu düşündüğümüz yaban kedisini bir anda karşımızda gördük. Sanki bizlere poz veriyormuş gibi duruyordu. Görmek istedik ve bir süre hareket etmedi. Bu bizim için çok heyecan verici bir an oldu."
Yaban Kedisi Hakkında Bilinmeyenler
Yaban kedileri, Türkiye'nin ormanlık alanlarında nadiren görülen türlerden biridir. Özellikle Zonguldak bölgesinde bu tür bir karşılaşma oldukça ender yaşanır. Yaban kedileri genellikle geceleri aktif olup gündüzleri saklanmayı tercih ederler. Bu nedenle, gündüz vakti böyle bir karşılaşma oldukça ilgi çekici ve kayda değer bir olaydır.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.