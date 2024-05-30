- Teknoloji

Sanayiden müzeye! Hurda parçaları sanat eserine dönüştüren motor ustası, robotlar icat ediyor!

Düzce'de yaşayan 47 yaşındaki motor ustası Murat Çetin, sanayide çırak olarak başladığı kariyerinde hurda araç parçalarından sanat eserleri yaratıyor. Çetin, hayal gücünü ve el becerisini kullanarak yaptığı geri dönüşüm eserlerini bir müzede sergilemeyi hedefliyor.

İhlas Haber Ajansı
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Sanayiden müzeye! Hurda parçaları sanat eserine dönüştüren motor ustası, robotlar icat ediyor! mask
Sanayiden müzeye! Hurda parçaları sanat eserine dönüştüren motor ustası, robotlar icat ediyor!
Sanayiden müzeye! Hurda parçaları sanat eserine dönüştüren motor ustası, robotlar icat ediyor!
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Çıraklıktan Ustalığa Uzanan Yolculuk

Murat Çetin, 7 yıl önce Düzce Küçük Sanayi Sitesi'nde çırak olarak işe başladı. Mesleğin inceliklerini öğrenip, çıraklık ve ustalık belgelerini aldıktan sonra sanayi atıklarını değerlendirmeye karar verdi. Hurdaya ayrılan araç parçalarından çeşitli objeler ve robot maketleri yapmaya başladı.Sanayiden müzeye! Hurda parçaları sanat eserine dönüştüren motor ustası, robotlar icat ediyor!

Büyük Sanat Eserleri ve Müzeye Giden Yol

Şimdiye kadar boyları yaklaşık 2 metreye, ağırlıkları ise 450-500 kilograma ulaşan 15 büyük eser üreten Çetin, bu eserlerinden bazılarını Düzce Bilim Merkezi'nde sergiliyor. "Sıfır Atık Projesi"ne destek veren Çetin, hurda parçaları sanata dönüştürerek 200'e yakın küçük obje ve büyük sanat eserleri oluşturdu. İlk dört eserini kurumsal firmalara satan Çetin, geri kalan eserlerini bilim merkezinde sergiliyor.

Sanayiden müzeye! Hurda parçaları sanat eserine dönüştüren motor ustası, robotlar icat ediyor!

Müşteri Talepleri ve İşin Büyümesi

Müşterilerinin beğenisi üzerine işi büyütmeye karar verdiğini belirten Çetin, "Kaynak makinesini kullanmayı öğrendim ve araçlardan çıkan parçaları birleştirerek sehpa ve duvar saati gibi objeler yaptım. Müşterilerin ilgisi arttıkça işimi genişletmeye karar verdim" dedi.

Sanayiden müzeye! Hurda parçaları sanat eserine dönüştüren motor ustası, robotlar icat ediyor!

Gençlerin ve Sosyal Medyanın İlgisi

Çetin'in eserleri özellikle gençlerin ilgisini çekiyor. Sosyal medyada büyük ilgi gören oyun karakterlerini gerçeğe dönüştüren Çetin, bu eserleriyle gurur duyduğunu ifade etti.Sanayiden müzeye! Hurda parçaları sanat eserine dönüştüren motor ustası, robotlar icat ediyor!

Müze Hayali ve Destek Beklentisi

Murat Çetin, Türkiye'de sanayi atıklarını değerlendiren kişi sayısının az olduğunu belirterek, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan destek beklediğini söyledi. "Endüstriyel araçlar müzesi açmak istiyorum ve bunun için desteğe ihtiyacım var" dedi.Sanayiden müzeye! Hurda parçaları sanat eserine dönüştüren motor ustası, robotlar icat ediyor!

# destek, türkiye, düzce, araç

30 May 2024 - 13:45 Düzce- Teknoloji

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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