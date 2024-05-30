30 May 2024 - 14:05- Spor G:

Galatasaray ve Trabzonspor’un listesindeydi! Bolusporlu yıldız kararını verdi

Boluspor'da dikkat çekici bir sezon geçiren genç stoper, Galatasaray ve Trabzonspor'un radarında. Hangi takımı tercih edeceği merakla bekleniyor.

Mustafa Aykan
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Galatasaray ve Trabzonspor’un listesindeydi! Bolusporlu yıldız kararını verdi mask
Galatasaray ve Trabzonspor’un listesindeydi! Bolusporlu yıldız kararını verdi
Galatasaray ve Trabzonspor’un listesindeydi! Bolusporlu yıldız kararını verdi
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Bolusporlu yıldız Naby Oulare, bu sezon sergilediği performansla büyük kulüplerin ilgisini çekti. Trabzonspor ve Galatasaray, 21 yaşındaki genç stoperi kadrolarına katmak için yarışıyor. Oulare'nin sezon performansı, yetenekleri ve transfer sürecinin detayları aşağıda.

Galatasaray ve Trabzonspor’un listesindeydi! Bolusporlu yıldız kararını verdi

Oulare'nin sezon performansı ve özellikleri

Boluspor'da 2022 yılından beri forma giyen Naby Oulare, bu sezon Trendyol 1'inci Lig'de 35 maça çıkarak 5 gol atıp 2 asist yaptı. 1.77 boyundaki Gineli savunmacı, atletik yapısı ve yüksek zıplama kabiliyeti ile dikkat çekiyor. Stoper pozisyonunun yanı sıra sağ bek olarak da görev alabilen Oulare, kısa boyuna rağmen hava toplarındaki başarısı ile tanınıyor.

Galatasaray ve Trabzonspor’un listesindeydi! Bolusporlu yıldız kararını verdi

Transferde Trabzonspor ve Galatasaray rekabeti

Trabzonspor ve Galatasaray, Oulare'yi kadrolarına katmak için yoğun çaba sarf ediyor. Oyuncunun yakın çevresi, Trabzonspor'a gitmesi yönünde tavsiyelerde bulunuyor. Yakınlarının, “Trabzonspor’a gidersen şans bulursun. Galatasaray’da harcanır gidersin. Tercihini bunu düşünerek yap” dediği öğrenildi. Bu ifadeler, Trabzonspor'un Oulare için daha uygun bir tercih olduğunu savunuyor.

Galatasaray ve Trabzonspor’un listesindeydi! Bolusporlu yıldız kararını verdi

Oulare'nin kararı bekleniyor

Henüz kararını vermeyen Naby Oulare, iki kulüpten gelen teklifleri değerlendiriyor. Boluspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun piyasa değeri 1 milyon Euro olarak gösteriliyor. Transfer sürecinde hangi kulübü tercih edeceği merakla bekleniyor.

Galatasaray ve Trabzonspor’un listesindeydi! Bolusporlu yıldız kararını verdi

Oulare'nin geleceği

Oulare'nin transferi, Trabzonspor'un savunma hattını güçlendirme planlarının bir parçası olarak görülüyor. Genç oyuncunun tercihinin bordo-mavili ekipten yana olması durumunda, Trabzonspor'un ligdeki performansına olumlu katkı yapması bekleniyor. Galatasaray cephesi ise bu rekabetin sonucunu yakından takip ediyor.

Galatasaray ve Trabzonspor’un listesindeydi! Bolusporlu yıldız kararını verdi

Trabzonspor ve Galatasaray taraftarları heyecanlı

Oulare'nin geleceği ve kariyerinin bu kritik noktasındaki kararı, hem Trabzonspor hem de Galatasaray taraftarları tarafından heyecanla bekleniyor. Hangi kulübü tercih edeceği, genç oyuncunun kariyerinde önemli bir dönüm noktası olacak.

Galatasaray ve Trabzonspor’un listesindeydi! Bolusporlu yıldız kararını verdi

 

# boluspor

30 May 2024 - 14:05 Bolu- Spor

Mahreç  Mustafa Aykan

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