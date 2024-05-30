

Sıfır Kilometre Araçta Şok: Boyalı Peugeot Mağduriyeti

Mersin'de bir bayiden sıfır kilometre Peugeot marka jip alan Mustafa Ümit Yıldız, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Satın aldığı aracın sol ön çamurluğunun boyalı olduğunu öğrenen Yıldız, Peugeot tarafından önerilen 35 bin lira değer kaybı teklifini reddederek yargı yoluna başvurdu.

1 Milyon 670 Bin Liralık Hayal Kırıklığı

Adana'da yaşayan 43 yaşındaki Mustafa Ümit Yıldız, geçen yıl ağustos ayında Mersin'deki bir bayiden 1 milyon 670 bin lira karşılığında 01 ARM 696 plakalı Peugeot marka sıfır kilometre jip satın aldı. Aracını mart ayında satmak için ilana koyan Yıldız, bir alıcıyla anlaştı ve aracı ekspertize götürdü. Yapılan incelemelerde, aracın sol ön çamurluğunun boyalı olduğu ortaya çıktı. Bu durumu öğrenen alıcı, aracı almaktan vazgeçti.

Peugeot'dan Şaşırtan Yanıt: "Fabrikada Boyandı"

Aldığı bayiye başvuran Yıldız, yapılan kontroller sonucunda aracın fabrikada boyandığını öğrendi. Bayi, bu durumun değer kaybına yol açtığını kabul ederek, 35 bin lira ödeme teklifinde bulundu. Ancak Yıldız, bu teklifi kabul etmeyerek, aracının sıfırıyla değiştirilmesini talep etti. Talebi reddedilen Yıldız, avukatı aracılığıyla konuyu yargıya taşıdı.

"Süreç Yargıya İntikal Etti"

İhlas Haber Ajansı’na konuşan Mustafa Ümit Yıldız, yaşadığı mağduriyeti şöyle anlattı: “Aracımı satmaya karar verdiğimde ekspertizde bana aracın boyalı olduğu söylendi. Firmaya başvurdum ve inceleme yapılınca bana aracın fabrikada boyandığını söylediler. Değer kaybını ödeyebileceklerini belirttiler ama ben de onlara ayıplı mal sattıklarını söyledim. Şu anda süreç yargıya intikal etti. Ben aracımın sıfırıyla değiştirilmesini talep ediyorum.”

Güvenilir Marka Mı? Peugeot'da Güven Sarsıldı

Güvenilir bir markadan sıfır kilometre araç almanın verdiği güvenle yola çıkan Yıldız, bu olay sonrası büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Yıldız, “Güvenerek araç alamayacaksak artık ne yapalım. Çok şaşırdım. Şu anda kendilerinde bütün bilgiler var. Fabrikada araç işlem görmüş. Satarken bir de ben aracı boyasız, hatasız diye ilana koydum. Gelen adama karşı da yalancı durumuna düştüm. Kötü hissettim kendimi” ifadelerini kullandı.

Peugeot'da Tekrarlanan Mağduriyetler

Peugeot'nun benzer olaylarla gündeme gelmesi, markanın güvenilirliğini ciddi şekilde sorgulatıyor. Mustafa Ümit Yıldız’ın yaşadığı bu olay, Peugeot’nun daha önce de müşteri mağduriyetine neden olduğunu ve bu tür olayların tekrar ettiğini gözler önüne seriyor.

"Trajik Bir Durum"

Aracına ödenmesi teklif edilen 35 bin lira değer kaybının gerçek rakamı yansıtmadığını belirten Yıldız, “Aracı satmaya kalktığımda çok daha fazla fiyatı düşüyor. Kendi markaları bile aracı almıyor, bu araç boyalı diyorlar. Trajik bir durum” diye konuştu. Bu durum, Peugeot'nun müşteri memnuniyeti konusunda ciddi eksiklikleri olduğunu ortaya koyuyor.

Peugeot'nun İmajı Zedeleniyor

Peugeot'nun müşterilerine ayıplı mal satması, markanın imajını ciddi şekilde zedeliyor. Bu tür olayların artması, potansiyel müşterilerin markaya olan güvenini sarsıyor. Peugeot yetkililerinin, müşterilerinin mağduriyetini gidermek için daha etkin çözümler üretmesi gerekiyor.

Peugeot Yetkililerinden Açıklama Bekleniyor

Peugeot yetkililerinin yaşanan bu olaya ilişkin yapacağı açıklamalar merakla bekleniyor. Müşteri memnuniyetini sağlamak adına atılacak adımlar, markanın geleceği açısından kritik öneme sahip. Yıldız’ın yaşadığı bu olayın benzerlerinin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması şart.

Peugeot İle Yaşanan Mağduriyetler Artıyor

Geçmişte yaşanan benzer olaylar, Peugeot'nun müşteri memnuniyeti konusunda zayıf kaldığını gösteriyor. Markanın bu tür durumlara karşı daha duyarlı olması ve müşterilerini mağdur etmemesi için ciddi adımlar atması gerekiyor. Yıldız’ın yaşadığı bu olay, Peugeot'nun müşteri memnuniyeti konusunda sınıfta kaldığını bir kez daha gözler önüne serdi.