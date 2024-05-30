Göztepe’de savunmanın kilit ismi takımdan ayrıldı

Göztepe, 2019-2020 sezonundan bu yana sarı-kırmızılı formayı giyen ve takımın kaptanlık görevini üstlenen Atınç Nukan ile yollarını ayırdığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Atınç Nukan'a emekleri için teşekkür edilerek, unutulmaz katkılarının altı çizildi.

Süper Lig’e yükseliş

Trendyol 1. Lig’i ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig’e yükselme başarısını gösteren Göztepe'de iç ve dış transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İsmail Köybaşı ve Dennis'le sözleşme uzatan Göztepe, 30 yaşındaki savunma oyuncusu Atınç Nukan'la yollarını ayırdı. Atınç, takımın Süper Lig’e yükselişindeki önemli isimlerden biri olarak kabul ediliyor.

Kulüpten resmi açıklama

Göztepe’nin açıklamasında, “Hem şanlı formamızı hem de kaptanlık bandını gurur ve layıkıyla taşıyan, şanlı tarihimizin unutulmaz isimlerinden olmayı başaran ve şampiyonluk yolunda büyük emekler veren kaptan Atınç Nukan'a teşekkür ediyoruz” ifadeleri kullanıldı. Bu açıklama, taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı ve sosyal medyada geniş yer buldu.

Atınç Nukan'ın Göztepe dönemi

2019-2020 sezonunda Göztepe’ye transfer olan Atınç Nukan, savunmadaki liderliği ve saha içindeki performansıyla dikkat çekti. Takımın kaptanlık görevini üstlenen Atınç, Göztepe’nin Süper Lig’e yükselmesinde büyük rol oynadı. Kariyeri boyunca gösterdiği performans ve liderlik vasıflarıyla hem takım arkadaşlarının hem de taraftarların sevgisini kazandı.

Göztepe'de yeni dönem

Atınç Nukan'ın ayrılığı, Göztepe savunmasında önemli bir boşluk yaratacak olsa da, kulüp yeni transferlerle bu açığı kapatmayı hedefliyor. İsmail Köybaşı ve Dennis gibi tecrübeli isimlerle sözleşme yenileyen Göztepe, Süper Lig’de kalıcı olma hedefi doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.