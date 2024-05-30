Mudurnu Belediyesi Personel Alımı: Son Başvuru Tarihi Bugün

20 Beden İşçisi İçin Son Gün Bugün

Mudurnu Belediyesi ortaklığında, Mudurnu İpekyolu Turizm İnşaat Unlu Mamuller Temizlik Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bünyesinde 20 beden işçisi alımı yapılacak. Başvurular için son tarih 30 Mayıs, yani bugün.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Mudurnu ilçesinde gerçekleştirilecek personel alımı için başvuru şartları merak ediliyor. İlk şart, başvuru yapacak kişinin Mudurnu'da yaşıyor olması. Ayrıca, başvuru yapacak kişinin çalışmaya engel bir sağlık sorununun bulunmaması gerekiyor. Üniversite veya okul mezuniyeti ve yaş şartı ise aranmıyor.

Başvuru Süreci ve Gerekli Belgeler

Başvuru sürecinin bizzat yapılması gerekiyor; posta veya mail ile yapılan başvurular kabul edilmiyor. Başvuru için gerekli belgeler ise şu şekilde:

Kimlik fotokopisi

Nüfus kayıt örneği

İkametgâh belgesi

Adli sicil kaydı

Askerlik durum belgesi

Diploma fotokopisi

Başvuru Adresi ve Detaylar

Başvurular, Seyrancık Mah. Belediye Cad. No:1 adresine yapılacak. Bugün son başvuru günü olduğundan, başvuru yapmak isteyenlerin ellerini çabuk tutmaları gerekiyor.

Mudurnu Belediyesi ve Mudurnu İpekyolu Turizm İnşaat Unlu Mamuller Temizlik Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi işbirliğiyle gerçekleştirilecek bu personel alımında, şartları sağlayan vatandaşların başvuruları bekleniyor.