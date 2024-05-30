30 May 2024 - 14:08- Ekonomi G:

Mudurnu Belediyesi Personel Alımı: Son Başvuru Tarihi Bugün

Mudurnu Belediyesi, Mudurnu İpekyolu Turizm İnşaat Unlu Mamuller Temizlik Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi işbirliğiyle 20 beden işçisi alımı yapıyor. Başvurular için son tarih 30 Mayıs. Başvuru şartları ve gerekli belgeler için detaylar haberde.

Arzu Sarı
Arzu Sarı Tüm Haberleri
Mudurnu Belediyesi Personel Alımı: Son Başvuru Tarihi Bugün mask
Mudurnu Belediyesi Personel Alımı: Son Başvuru Tarihi Bugün
Mudurnu Belediyesi Personel Alımı: Son Başvuru Tarihi Bugün
+1
Haber albümü için resme tıklayın

20 Beden İşçisi İçin Son Gün Bugün

Mudurnu Belediyesi ortaklığında, Mudurnu İpekyolu Turizm İnşaat Unlu Mamuller Temizlik Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bünyesinde 20 beden işçisi alımı yapılacak. Başvurular için son tarih 30 Mayıs, yani bugün.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Mudurnu ilçesinde gerçekleştirilecek personel alımı için başvuru şartları merak ediliyor. İlk şart, başvuru yapacak kişinin Mudurnu'da yaşıyor olması. Ayrıca, başvuru yapacak kişinin çalışmaya engel bir sağlık sorununun bulunmaması gerekiyor. Üniversite veya okul mezuniyeti ve yaş şartı ise aranmıyor.

Mudurnu Belediyesi Personel Alımı: Son Başvuru Tarihi Bugün

Başvuru Süreci ve Gerekli Belgeler

Başvuru sürecinin bizzat yapılması gerekiyor; posta veya mail ile yapılan başvurular kabul edilmiyor. Başvuru için gerekli belgeler ise şu şekilde:

Kimlik fotokopisi

Nüfus kayıt örneği

İkametgâh belgesi

Adli sicil kaydı

Askerlik durum belgesi

Diploma fotokopisi

Başvuru Adresi ve Detaylar

Başvurular, Seyrancık Mah. Belediye Cad. No:1 adresine yapılacak. Bugün son başvuru günü olduğundan, başvuru yapmak isteyenlerin ellerini çabuk tutmaları gerekiyor.

Mudurnu Belediyesi ve Mudurnu İpekyolu Turizm İnşaat Unlu Mamuller Temizlik Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi işbirliğiyle gerçekleştirilecek bu personel alımında, şartları sağlayan vatandaşların başvuruları bekleniyor.

# mudurnu, belediye, tarih

30 May 2024 - 14:08 Bolu/ Mudurnu- Ekonomi

Mahreç  Arzu Sarı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL