Mudurnu Belediyesi Personel Alımı: Son Başvuru Tarihi Bugün

20 Beden İşçisi İçin Son Gün Bugün
Mudurnu Belediyesi ortaklığında, Mudurnu İpekyolu Turizm İnşaat Unlu Mamuller Temizlik Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bünyesinde 20 beden işçisi alımı yapılacak. Başvurular için son tarih 30 Mayıs, yani bugün.
Başvuru Şartları Nelerdir?
Mudurnu ilçesinde gerçekleştirilecek personel alımı için başvuru şartları merak ediliyor. İlk şart, başvuru yapacak kişinin Mudurnu'da yaşıyor olması. Ayrıca, başvuru yapacak kişinin çalışmaya engel bir sağlık sorununun bulunmaması gerekiyor. Üniversite veya okul mezuniyeti ve yaş şartı ise aranmıyor.
Başvuru Süreci ve Gerekli Belgeler
Başvuru sürecinin bizzat yapılması gerekiyor; posta veya mail ile yapılan başvurular kabul edilmiyor. Başvuru için gerekli belgeler ise şu şekilde:
Kimlik fotokopisi
Nüfus kayıt örneği
İkametgâh belgesi
Adli sicil kaydı
Askerlik durum belgesi
Diploma fotokopisi
Başvuru Adresi ve Detaylar
Başvurular, Seyrancık Mah. Belediye Cad. No:1 adresine yapılacak. Bugün son başvuru günü olduğundan, başvuru yapmak isteyenlerin ellerini çabuk tutmaları gerekiyor.
Mudurnu Belediyesi ve Mudurnu İpekyolu Turizm İnşaat Unlu Mamuller Temizlik Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi işbirliğiyle gerçekleştirilecek bu personel alımında, şartları sağlayan vatandaşların başvuruları bekleniyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.